秋葵又名羊角豆、毛茄（Okra、Lady's finger）熱量低、助消化，對腸胃有益，可是，豆莢內滑滑的黏液就不是每個人都能接受。除了秋葵，還有潺菜（又稱落葵）和淮山這些食物吃下去都是滑潺潺，究竟這些黏液是什麼？又有什麼功效？



秋葵入面為甚麼滑潺潺？（VCG）

滑潺潺的黏液是什麼？

這些秋葵豆莢中，吃到白色半透明的黏液（Mucilage）稱為exopolysaccharides，是一種由胞多外醣和糖蛋白質組成的物質。雖然秋葵、淮山和潺菜（落葵）吃下去的質感頗相似，但其實它們的黏液所含的物質不盡相同，亦各有功效。

秋葵 減肥通便

秋葵屬於果類蔬菜，低卡、低脂和含豐富維他命和礦物質，如維他命A、B、C和E；鈣質、鐵質等。那些黏液是我們可消化的可溶性纖維，有助消化排便。是減肥人士的恩物。

我們會在吃秋葵時食到滑潺潺的黏液。（VCG）

潺菜 清熱解毒降膽固醇

潺菜亦稱落葵，同樣含有水溶性膳食纖維如：植物膠、果膠和黏質等成分，所以吃下去滑潺潺。潺菜屬於葉菜、莖菜類，含有豐富維他命A, C及鈣質。除了有滑腸通便、清熱解毒的功效，還可降低血中的膽固醇。

潺菜含有水溶性膳食纖維，吃下同樣有滑潺潺感覺。（instagram:@terrysheeran）

淮山 預防類風濕關節炎

淮山的黏液含有大量黏蛋白，是一種多糖蛋白質的混合物，除了減少皮下脂肪積聚，還可預防類風濕關節炎。

淮山具預防類風濕關節炎的功效。（VCG）

腸胃敏感人士慎食

營養師Mandy表示：其實三者的纖維都很豐富，基本上所有人都適合食用。但腸胃敏感人士就需要注意攝取量，因為它們除了黏液中的水溶性纖維外，其他部分都有粗性纖維。

營養學家Mandy提醒，腸胃敏感人士就需要注意攝取量，因水溶性纖維外，也有粗性纖維。（Facebook：營養學家Mandy Wong）

參考來源：What Makes Okra Slimy?（Foodrepublic）、OKRA: THE SLIMY SUPERFOOD（sustainable food center）、皇宮菜(落葵)（FORMOSA CANCER FOUNDATION）、薯蕷（Wekipedia)​