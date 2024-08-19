龍眼功效｜生氣血防失眠5功效　鮮貨清熱/乾貨燥熱？果農教揀3招

正值龍眼季節，是夏天消暑的生果之一，但網上卻有傳言新鮮龍眼可清熱，但龍眼乾則燥熱，不能多吃。究竟孰真孰假？有沒有每天的食用上限？揀清甜多汁的龍眼又要注意什麼？



龍眼功效｜清熱？燥熱？

龍眼含豐富維他命、葡萄糖、蛋白質及多種氨基酸等營養成分，礦物 質鐵、鉀等改善因貧血造成的心悸、失眠、健忘等，亦能促進血紅蛋白再生。《神農本草經》提及龍眼能「主治五臟邪氣，安志，厭食。 久服強魂，聰明，輕身不老，通神明」。 不過，龍眼清熱或燥熱之說則沒提及。註冊中醫師倫中恩博士解釋：「新鮮龍眼啱啱摘落嚟水分比較多，所以果汁多啲，乾龍眼（又稱圓肉）就因為抽走咗水分，所以糖分濃縮啲，但分別唔大。講到性能、功效，邊樣燥啲，新鮮會唔會清熱，其實兩者冇分別，新鮮龍眼係唔會清熱。」縱使龍眼好處多，但食得過量也可能有反效果！

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龍眼除了即摘即食，更會曬成龍眼乾，可泡茶或入藥等。倫博士補充，相比起荔枝或榴槤等水果，龍眼性質溫和、味甘，可供經後及產後的女士服用。理論上能：

龍眼功效１：補益心脾

龍眼功效２：安神生氣血

龍眼功效３：改善心悸

龍眼功效４：預防失眠

龍眼功效５：減記憶力衰退



不少女士愛用龍眼肉泡茶，例如配上紅棗和杞子，即成了一杯養血安神茶，適合寒底女士飲用。（資料圖片）

揀龍眼貼士

種植龍眼逾30年的果農、「大帽山農夫荔枝園」負責人梁先生指，一般單憑外表難以準確辨別龍眼是否夠靚，最基本皮要夠薄，不能乾巴巴，亦切忌滑潺潺。若情況許可的話，梁先生建議大家把龍眼摵開，若乾爽度夠則為之上品。

龍眼及果核大小並非決定龍眼質素的關鍵，即使石硤龍眼不算最大粒的品種，不大不小，但晶瑩剔透，味道濃郁、清甜多汁爽脆。梁先生指，若年底天氣夠凍，連續20日維持在15℃以下，會增加來年種出靚龍眼的機會！

龍眼靚唔靚，唔可以用佢大小去斷定，有啲品種大，但係冇味。 大帽山農夫荔枝園負責人梁先生

按圖看清如何辨別「靚龍眼」：

龍眼不適宜人士

倫醫師指龍眼縱然不算燥熱，但熱氣、口乾、喉嚨痛、有口氣的人不宜進食太多。熱氣人士最明顯的表癥就是面泛油光及生暗瘡，中醫建議這類人反而應該吃梨、蘋果及西瓜等生果。

龍眼雖然唔算燥，但普通人一日頂盡食10粒好喇！ 註冊中醫師倫中恩（正品綜合治療中心）

龍眼每日食用上限

中醫診症時或會按病人需要在藥劑加入龍眼肉，倫醫師建議普通人一天最多只可食用1両（約30克）新鮮龍眼，即大概為10粒。而部份品種龍眼較細粒，脫水及去核後，其龍眼乾1両可相等於30幾粒，但醫師建議食5錢龍眼乾已為一日上限。

新鮮龍眼：每日上限10粒

龍眼乾：5錢