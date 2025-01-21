大掃除廚房｜爐灶砧板抽油煙機8個清潔妙法　專家列斷捨離10清單

大掃除｜年廿八洗邋遢，今年2025沒有年三十，只有年廿九，大掃除也不等到年廿八，現在就要開始行動，來一場家居斷捨離。今次教你打掃廚房重地小秘訣，讓你輕鬆清走油煙污漬，也可先參考陳定幫師傅以下列出的4個吉日吉時，擇定好日送舊迎新、聚財納福。



大掃除吉日2025｜陳定幫大掃除4個吉日吉時 聚財納福掃走霉運3招

1. 抽油煙機

清洗方法：梳打粉＋白醋

梳打粉和醋所產生的化學作用，可溶解油污，待5分鐘後，便可以牙刷和水慢慢清洗抽油煙機。

按圖睇清潔步驟！

清潔前先把抽油煙機關掉。（資料圖片）

為免抽油煙機的油污弄髒其他地方，應先把報紙鋪在爐頭和檯面上。將梳打粉抹在配件上，噴上白醋靜待10至15分鐘，再用牙刷和清水清洗，便能去油污。可將保鮮紙鋪在集油杯內隔油，那麼清洗時較為方便。清洗後抹乾抽油煙機，再重新啟動，轉走多餘水分，以免生鏽。

大掃除抽油煙機｜去除千年油漬免刷免力立立令！靠1物遠勝蘇打粉

2. 煮食爐灶 / 燒焦廚具

清洗方法：白醋＋溫水

將白醋和溫水，大概以1:2的容量比例混合，再用百潔布沾上白醋洗爐灶，過程可帶上手套，避免弄傷皮膚。電陶爐清潔｜滾瀉食物污漬洗極唔甩？清潔爐具5招 防意外4大禁忌

廚具或洗廚具的位置，經常處於污糟狀態，要好好清潔。（gettyimages）

燒焦的廚具都有方法清洗處理。（GettyImages）

3. 砧板

清洗方法：鹽＋檸檬

將檸檬切半，撒上鹽後，以檸檬汁加鹽清洗砧板上表面，同時除異味。如砧板上太多刀痕，可以磨沙紙將砧板磨光滑。砧板清潔｜熱水洗無效殺菌！專家教多1步消毒速乾附5類砧板清潔法

用鹽和檸檬，加水可消毒及清潔砧板。（iStock）

木質砧板，可用檸檬加鹽方法清洗。木質砧板的刀痕容易留下，縫隙易滋生細菌，用梳打粉及白醋都可清洗，將砧板放在通風地方令砧板不易發霉。用來切新鮮蔬菜和水果的塑料砧板，都可用此方法。

4. 微波爐

清洗方法：白醋

用耐熱碗加半碗白醋，再放進微波爐內加熱4-5分鐘，待醋回復室溫後拿走白醋，之後用濕布抹微波爐即可去污除異味。【入廚貼士】清潔微波爐4大法 3分鐘乾淨衞生令食物回春？

用耐熱碗加半碗白醋，再放進微波爐內加熱4-5分鐘，待醋回復室溫後拿走白醋，之後用濕布抹微波爐即可除污除異味。（資料圖片）

5. 雪櫃門邊

清洗方法：牙膏

雪櫃內可以醋加鹽水清潔，但不要忘記清潔雪櫃門邊，可以用牙膏配牙刷清洗，再以水抹乾淨即可。清洗完可放檸檬或泡過的茶葉來辟味。雪櫃收納｜隔夜餸放邊格？日本達人教正確擺位 蔬果保鮮勿漏這1步

雪櫃裏的食物擺放太過雜亂，容易滋生細菌。（資料圖片）

先取出雪櫃內的所有物品，並關掉電源。把過期和發霉的食物丟掉。混合醋和清水，比例為1:10，以醋水拭擦雪櫃的內部。再用牙膏牙刷清潔雪櫃門膠邊，最後用濕布拭擦乾淨。

7. 熱水樽

清洗方法：蛋殼＋白醋

熱水壺開口位窄，難以伸手清潔。將弄碎了的蛋殼、小量的白醋和水加入熱水壺中，上下搖水壺30秒左右，再重複以上步驟2-3次，最後再過清水即可。膠水樽可否重用？麒麟集團教正確用膠水樽 清潔不當髒過廁板4倍!

熱水壺開口位窄，難以伸手清潔。（gettyimages）

8. 杯或茶具

清洗方法：檸檬片

每天沖茶喝咖啡，即使每天清洗，但杯子內的茶漬、咖啡漬和水垢亦很難避免。將檸檬放入杯中，用溫水泡3小時之後，再用熱水刷洗即可清走污漬。咖啡漬去除｜洗咖啡杯陳年咖啡漬方法 簡單2材料徹底洗甩超亮白

檸檬是天然的除污劑，可用來清潔好多家居用品。（gettyimages）

大掃除｜收納公司建議 斷捨離清單

清潔的同時，其實也在學習斷捨離，就算你懂得很厲害的清潔方法，都因為廚房堆積太多而讓空間感下降。以下節錄於一間香港上門收納公司（Home Therapy）的斷捨離清單，試試跟著指示來掉走家居無用的東西。

按圖睇有關廚房內10件斷捨離物件清單！

+ 5

1 雪櫃內已過期的食物

2 重複的水果刀

3 過多的咖啡杯

4 快餐店拿回來的調味料

5 一直不想吃的零食

6 一次性的紙杯碗碟筷子等餐具

7 過多的食物盒

8 一堆沒有再用的廚房收納工具

9 過多的抹碗布

10 一堆空的膠樽