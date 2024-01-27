大掃除｜焗爐煮食爐陳年油漬徹底清！2材料自製清潔劑一噴潔淨

焗爐、煮食爐是不少家庭的必備電器，不過長期使用下來，也容易留下油漬。



對此，台灣新合發食品冷凍公司就發文分享，清理焗爐時，可運用2個生活妙物製成簡易的天然清潔劑，簡單一噴，即可換回一台潔淨焗爐，清洗瓦斯爐也相當有效！

3法寶去除焗爐髒污、異味（按圖👇👇👇）

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台灣新合發食品冷凍公司於Facebook專頁發文表示，超簡單的清潔劑可以用橘子、酒精製作，冬天是橘子盛產的季節，橘子吃完後，不用將外皮曬乾，直接塞進酒精桶中，以4公升裝的酒精桶為例，先將一半的酒精倒出正常使用，而留在桶中的另一半酒精，則是用於浸泡橘子皮，待橘子皮的橘子味和顏色溶出後，就可以盛裝進噴灑瓶，用來進行清潔工作。

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新合發食品冷凍公司分享，完成以上步驟後，就可以拿來清潔焗爐，而且最好能在焗爐還有餘溫時清潔，以達到較好的潔淨效果，且相對容易擦去油漬；且同樣適用於清理煮食爐面，或是在洗完碗盤後，將清潔劑往水槽處噴灑，不只輕鬆擦去黃垢，更瞬間讓整個廚房充滿淡淡的橘子清香，除了橘子皮，也可替換為橙、檸檬、柚子等柑橘類。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：瓦斯爐陳年油漬怎麼清？專家大推1款天然清潔劑，油垢簡單去除、輕輕一噴乾淨如新】

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