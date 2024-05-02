食物相剋｜薯條+熱狗易便秘？番茄+青瓜會嘔？拆解6食物相剋真相

食物相剋真有其事？「喂！飲完凍檸茶又飲奶茶？你唔驚奶溝檸檬會肚痛咩？」我們經常都會聽到這句話，但你又是否知道這背後的原因呢？除了檸檬溝奶之外，又有甚麼食物是不可以同時進食？



食物相剋1：食飯＋飲凍水=難消化？

有人話無論是飯前、食飯中或是飯後都不宜飲凍水，和脂肪在低溫下凝固的原理一樣，飲凍水使胃部的溫度下降，因而令食物在胃部凝固，難以分解。真的假的？按圖看答案：

當然這是錯誤的看法，因為人體的體溫是恆常的，喝凍水並不會令身體的溫度長時間下降，在人體的溫度調節之後，便會回復至正常水平。反之，飲任何溫度的水都有助消化食物，所以在食飯時飲凍水並不會阻礙食物的分解。



食物相剋2：青瓜＋番茄＝肚痛作嘔？

青瓜和番茄，是在沙律或伴碟中十分常見的組合，不過，有人說因為青瓜和番茄的消化時間相差很長，加上青瓜中有一種酶（enzyme）會破壞番茄中的維他命C，所以把青瓜和番茄一起吃會引致嘔吐。這樣吃真的會令人作嘔嗎？按圖看答案：

其實，只要有均衡的飲食習慣，這些維他命C是可以從其他食物補回來的，而在這個組合中加一點醋更可以抵銷這一個效果。不過，雖然青瓜和番茄的消化時間不同，這並不足以產生任何負面後果。

吃青瓜和番茄後會肚痛，原因可能是因為身體對其中一樣較敏感所致，所以下一次吃青瓜和番茄後肚痛，千萬不要找它們做藉口。



食物相剋3：啤酒＋堅果＝愈食愈口渴？

花生可說是佐酒小食的第一位，但原來這個觀念是商業手段之一，你又有沒有發現吃得愈多花生會愈口渴？

喝啤酒同時吃堅果，會愈飲愈口渴，只是被用來作增加啤酒銷量的手段？（資料圖片）

喝啤酒的同時吃堅果會容易導致脫水，令你更加愈飲愈口渴。這個概念亦被用來作增加啤酒銷量的手段，啤酒供應商或酒吧在提供啤酒的同時會送上一碟花生，因為這可以令顧客愈飲愈口渴，而且堅果中的鹽分會減低啤酒的苦味，從而點更多啤酒。



食物相剋4：飯前果？飯後果？

水果應該飯前吃抑或飯後吃可說是家中萬年的辯論題目，到底什麼時侯吃才可以發揮水果的營養作用？按圖看答案：

其實不論是飯前或飯後吃水果，當中的維他命C都有助身體從植物類食物吸收更多鐵質。（資料圖片）

現時暫無科學證據證明應空肚或飯後吃生果，因為兩者對吸收營養素的影響差別不大。據衛生署建議，吃水果的時間可以按個人的飲食習慣而定，不論是飯前或飯後吃，水果內的維他命C都有助身體從植物類食物吸收更多鐵質。最好當然是在兩餐之間吃水果，從而代替吃零食的習慣。亦有說不同水果有不同的進食時間，有些適宜飯前吃，有些應該飯後吃，詳情可按👇👇👇



【水果營養】飯前果飯後果各有好處 飯前飯後應食不同水果

食物相剋5：奶＋檸檬＝肚痛？

在奶中加入酸性的果汁（包括菠蘿、檸檬、橙）時，會令奶凝結和浪費奶的營養價值，甚至會導致肚痛？

當牛奶的蛋白質遇到果酸時會凝結成塊狀的乳酸結合物，進入消化系統後難以吸收，產生排斥，導致肚痛。（資料圖片）

這是因為當牛奶的蛋白質遇到弱酸性果酸時會產生化學作用，令當中的蛋白質分子結構被破壞，而凝結成塊狀的乳酸結合物，所以進入消化系統後難以吸收，產生排斥，導致肚痛，所以千祈唔好飲凍檸奶啦！

食物相剋6：熱狗＋薯條？

除了漢堡包，熱狗配薯條也是最佳拍檔。不過，原來它們亦是不宜配在一起吃的。按圖看解釋：

吃得太多垃圾食物會引致便秘、腹瀉，血壓上升，甚至產生鬱悶情緒。（資料圖片）

熱狗、薯條都不時被稱為垃圾食物，營養極低之餘，攝取過多的飽和脂肪、碳水化合物，不僅容易致肥，還會引致便秘、腹瀉，更令血壓上升，甚至是鬱悶的情緒，還是少吃為宜。



資料來源：Health & Human Research、衛生署