缺氧原因｜常疲倦冇記性可能身體缺氧　7招提高血含氧量避免3食物

每天早上起床總覺很累、提不起勁、記憶力差或感覺全身很僵硬，這些都是身體缺氧的徵兆。由於全身的氧氣和營養素是透過血液來搬運，如血液循環不好，便會造成氧氣和營養無法順利輸送，令人體產生倦怠和疲勞 。除了改善生活習慣外，亦可以從飲食著手來提高血液含氧量。



身體在消化加工食品時會增加身體的耗氧量。（GettyImages）

身體缺氧原因

日本女性健康網站《女性的美學》指出，現代人時常有缺氧的問題，大多的成因是不好的飲食習慣引致，如常食用加工、冷凍食品、甜品等，以加工食品為例，大多都含有乳酸、脂肪等不利人體消化吸收的成分，在消化過程中，會增加身體的耗氧量。

另外，缺少運動及精神壓力過大也是令身體含氧量低的原因。精神壓力過大時，耗氧量是身體靜止時的3倍；而缺乏適當的運動量會令心肺功能慢慢下降，體內可吸收的氧氣也會減少。減低精神壓力及進行適度運動並非人人可以立刻進行，那不妨從飲食著手再慢慢配合。

按圖看7個方法提高體內含氧量：

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1.攝取適量咖啡因

咖啡因的主要來源少不了茶和咖啡，茶中的兒茶素有促進血液循環的功效，咖啡中的抗氧化物質、綠原酸以及咖啡因亦有同樣功效。

以一杯咖啡為例，當中所含的咖啡因能在75分鐘內提高30%的血液循環。（GettyImages）

以一杯咖啡為例，當中所含的咖啡因能在75分鐘內提高30%的血液循環。除了孕婦，建議一般人每次攝取少於200毫克的咖啡因，或每天攝取少於400毫克的咖啡因。

2.優質高脂魚

高脂魚當中的Omega-3脂肪酸能夠擴張血管，預防血液凝固及順暢地在體內循環。

3.避免攝取過多糖分

雖然糖分可以用來補充葡萄糖以達到消除疲勞的功效，不過攝取過多則會有反效果，令胰島素分泌增加，讓血液變濃稠，氧氣供給減少，結果血液也難以順暢流動。

4.多吃鐵質食物

若鐵質攝取不足，會影響血液中紅血球的製造，造成血液供氧量不足。高鐵質食物，例如：雞蛋、豬肝、紫菜和紅莧菜等。女性每日應攝取18毫克鐵質，男性則每日應攝取8毫克鐵質。

5.補充維他命C

維他命C是體內水溶性抗氧化營養素，幫助體內抗氧化能力，比起檸檬可以多吃番石榴、木瓜、士多啤梨等。而且維他命C有助身體吸收鐵質，每人每日應攝取500毫克。

維他命C是體內水溶性抗氧化營養素，幫助體內抗氧化能力。（VCG）

6.多攝取維他命A

維他命A是有助血紅素製造的營養素之一，幫助維持血液供氧量，可以多進食紅蘿蔔、羽衣甘藍、菠菜等。女性每日應攝取700微克維他命A，男性則每日應攝取900微克維他命A。

7.適量運動

適量的運動可以増強心肺功能，促進血液循環，增加體內可吸收的氧氣及降低高血壓等。運動不一定是游泳或跑步，走路也可，例如早一個站下車，走路回家。

飲食和運動外，心理健康也非常重要，盡量別讓自己常常處於緊張狀態，因為緊繃的狀態會使血液循環不良。平時應讓自己多放鬆心情，多進行深呼吸，令空氣送入肺部的角落，令身體裡充滿氧氣，增加體內含氧量也同時紓壓。



盡量讓自己放鬆，減低精神壓力，多深呼吸來增加體內含氧量亦同時紓壓。﹙GettyImages/VCG﹚

資料參考：healthline、Vitamin deficiency anemia、Medical News Today