夏至節氣2025｜除煩去心火防納呆　夏天必吃5大苦性食物+7款食譜

夏至是二十四節氣之一，一般在6月20-22日，2025年是6月21日。夏至過後，天氣變得炎熱，容易感到心煩氣燥，胃口不佳。在中醫的角度稱為「納呆」，意指消化不良、食慾不振。想於夏季清熱除心煩，不妨吃些味苦的食物，有助消減心火。



夏至節氣｜暑氣過盛傷脾胃 吃苦除煩去心火

夏至是四季陽氣最旺盛的時候，暑氣過盛會傷害脾胃及容易生病，要改善食欲不振問題，可以多吃苦性食物，有助改善食欲、瀉心火及清熱除煩。

苦性食物有促進胃酸分泌的功效，因而可以增加食欲。同時，苦性食物含有氨基酸、維他命A和C、生物鹼等，都有助抗菌消炎、解熱去暑及消除疲勞。所以夏季吃苦味食物，能清泄暑熱，刺激脾胃功能，增進食欲。除了苦瓜外，還有什麼苦味食物適合夏天吃？

按圖看5大苦性食物：

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夏天宜吃5大苦性食物

1. 芹菜

根據《本草綱目》記載，芹菜性味甘苦，微寒，具有清熱利濕、平肝涼血的作用。除了可清熱外，亦有助降低膽固醇和血壓之作用。芹菜葉所含營養比莖部多，當中的維他命B2及維他命C是芹菜莖的2倍。而胡蘿蔔素更是芹菜莖的8.6倍，建議食用時與芹菜葉一同食用。降血壓芹菜湯｜芹菜葉比莖營養高10倍！專家推1湯1餸通血管防鈣化

2. 萵筍

《本草綱目》記載，萵筍性味苦甘，微寒，具有清熱化痰、瀉火解毒、利氣寬胸的作用。雖然大部人會用萵筍的莖部做涼伴菜，不過萵筍葉同樣營養多多，其含豐富的磷與鈣，可促進骨骼的健康。萵筍好處｜排毒降血壓4功效 3類人宜少吃 挑選4招非愈粗愈好！

3. 苦菜

苦菜於《本草綱目》記載，性味苦寒，具有清熱涼血的功效。因為其胡蘿蔔素、維他命C以及鈣鹽豐富，對預防和治療貧血病，消暑保健有好的功效。苦菜的根和葉洗淨後均可食用，涼拌、炒菜或上湯亦可，味道苦中帶香，有助解暑開胃。

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苦菜清熱涼血。(資料圖片)

4. 絲瓜

絲瓜又名勝瓜，可謂6月必吃的瓜類之一，根據《本草綱目》記載，性味苦甘，有通經絡、行血脈、涼血解毒的功效。夏天食用絲瓜可消暑解毒，不過絲瓜本身較涼，如體虛、易腹瀉者應加上生薑減低其涼性。絲瓜好處｜降血壓去水腫6大好處 2類人不宜 靚瓜7特徵粗或幼好？

5. 苦瓜

苦瓜是夏季最佳進補食材之一，《本草綱目》中：苦瓜能「除邪熱，解勞乏，清心明目」。在夏天進食苦瓜有具清熱解毒、清心明目、降壓降糖、利尿涼血的功效。綠白苦瓜功效｜抗炎助防癌10好處凡糖尿病都啱？維他命C=蘋果14倍

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夏至養生貼士

1. 飲食清淡

炎夏將至，容易心煩氣躁、腸胃功能運作遲緩，建議選擇清淡飲食為佳。因為過於肥膩、滋補的料理，會為胃部增加負擔，難於消化。

2. 充足水分

需要戶外工作人士需謹記補充足夠水分，維持身體電解質平衡，避免中暑。如果平日有喝茶或咖啡的習慣，在夏天時更加需補充更多水分。因為咖啡因利尿，容易脫水導致中暑。

3. 飲用溫水

常出入冷氣房人士，溫水便是最解暑，因為熱會讓毛細孔打開來排汗，排出悶在體內的熱氣。

夏至食譜

夏至要吃「苦」，但對食材配搭毫無頭緒？可以參考以下食譜，全是簡易家常菜，20分鐘即可上菜為你的夏日解暑！

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資料參考：聯合新聞網、《24節氣養生這樣吃這樣做》