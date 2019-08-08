【飲食熱話】為偏食兒子製健康卡通料理　澳洲媽媽堅持用天然食材

仔女偏食是不少父母遇到的問題，很多小朋友都不愛吃蔬菜，有母親就會將蔬菜切得細碎再混入米飯之中，神不知鬼不覺。但無論你如何各出奇謀，都一定不及這位澳洲媽媽，為了提升一對小朋友對健康食品的興趣，她每日都會親自炮製卡通愛心餐，有胡迪、海綿寶寶、比卡超、Peppa Pig……全部都超像真！

2015年開始，一位澳洲墨爾本的母親Laleh Mohmedi開始將自己為囝囝Jacob做的愛心料理放上Instagram與人分享，其實很多人都有這樣的習慣，但幾年間Laleh已成為有19萬人追捧的網紅，因為她的料理愈做愈精緻，卡通人物維肖維妙，大部分都是人氣極高的角色，如近期《反斗奇兵4》熱播，她便製作胡迪、翠絲等料理，並獲得大品牌垂青，邀請她合作或是開班教大家製作創意料理。

按圖看Laleh和她兩位兒女：

一開始，Laleh為Jacob製作了一份獅子形狀的班戟，囝囝喜歡到不得了，自此Laleh便愈來愈勤力。小朋友成長期要吸收足夠營養，吃進肚裡的食品除了要有賣相，健康亦很重要。她曾在訪問表示：「我用的都是當造並且新鮮的蔬果，只要Jacob前一晚告訴我想要甚麼角色的食物，翌日就會為他準備好，他甚至說過要Michael Jackson造型的晚餐。」

製作一個餐，大約花上30至45分鐘時間，而Laleh推崇健康、有機，不加防腐劑也少鹽少糖，最常用的食材便是羽衣甘藍，甚至擅於用天然食材做出染色效果，所以食物都色彩繽紛，使小朋友胃口大開。

不但卡通人物，即使製作這個人物角色Joker，都一樣栩栩如生，神乎其技！這個Joker用了薯蓉、忌廉芝士、紅椰菜、番薯麵和芝麻等。（Instagram：jacobs_food_diaries）

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Laleh間中亦會在網站分享自己的食譜，不難發現《怪獸公司》的大眼仔經常出現，她就曾示範如何用6樣材料製出大眼仔多士。請按下圖睇更詳細步驟：

大眼仔多士所需材料：雞蛋1隻、牛油果半個、全麥包1片、青瓜、黑色班戟1片、墨西哥餡餅1片。（Jacob’s Food Diaries網站）