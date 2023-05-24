乳癌飲食｜溫裕紅乳癌離世　日本醫生教8飲食原則助防癌每日1菇餐

前TVB《都市閒情》主持、資深演員溫裕紅上周五（19日）因乳癌離世，終年54歲。乳癌一直是女性的頭號威脅，我們可以如何預防，減低風險？日本擁有多年治療癌症經驗的西台院長及外科醫生済陽高穂亦提出了預防「乳癌」的8大飲食建議，讓大家一同抵抗癌魔！



溫裕紅逝世｜經典角色回顧4：《使徒行者》蒲楊淑雲（《使徒行者》截圖）

乳癌成因是什麼？

據2020年香港癌症資料中心公布十大癌症排名，當中乳癌位列第3，佔全港患癌人數百分之14.6，更是女性的頭號殺手。而乳癌的形成，根據香港基金會所指是由於乳房附近不正常細胞出現失控性增生，破壞人體健康組織和其他器官，形成惡性腫瘤。而形成的主要成因包括缺乏運動，長期感到大壓力，肥胖和家族遺傳等。

香港特別行政區政府 癌症網上資源中心資料顯示，女性罹患乳癌的10大風險因素：

•缺乏體能活動；

•飲酒；

•更年期後肥胖；

•年齡增長；

•從未生育，較遲（30歲後）生育第一胎，或從未餵哺母乳；

•較早（12歲前）初經或較遲（55歲後）收經；

•曾患乳癌或卵巢癌；

•曾患良性乳房疾病或乳小葉原位癌；

•正接受荷爾蒙補充治療；

•正服用混合性避孕丸。



除了臨床和乳房X光造影檢查之外，我們日常也可自行檢查，按下圖了解乳房出現異常的5大症狀：

1.留意乳房有否出現皺紋、凹陷或皮疹。

2.留意皮膚是否變厚或出現硬塊。

3.乳房形狀或大小是否有所改變。

4.乳房或腋下是否出現持續的不適或疼痛。

5.乳頭形狀有否改變、出現分泌物或皮疹。

日本專家防乳癌8大飲食原則

即使出現上述徵狀，亦毋須過分擔心是否患癌，因為可能是不同的成因所導致，例如在月經來潮之前，乳房會感到腫脹及敏感。某些種類的良性乳房腫瘤也會疼痛。不過預防勝於治療，為健康著想，可從飲食中吸收營養，有助預防癌症的發生。日本擁有多年治療癌症經驗的西台院長及外科醫生済陽高穂就提出預防「乳癌」的飲食規則。

按下圖了解済陽高穂醫生對「預防癌病」的8大飲食建議：

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1. 蔬菜和水果1天要吃350公克

蔬果可以消除在血液中的活性酸素。(現在為止有九成的病患佪案都被指與活性酸素有關） 不過，蔬果一旦加熱，內含的維他命就會被破壞，建議洗淨後生吃，如沙律菜。

2. 減少攝取動物性脂肪

由於體內大腸分解動物性脂肪後會出現「二次膽汁酸」，這些二次膽汁酸中含有致癌物質，令罹患癌症的風險增加。

3. 一天一餐菇菌海藻類食物

菇菌類類食物中有著增加血液中的淋巴球，能讓增強免疫力。海藻類則有著消滅體內壞死細胞以及癌細胞的作用。

4. 多攝橄欖油

有研究實驗，用初榨橄欖油餵飼白老鼠，6星期後關節炎情況不但得到改善，就連關節腫脹與軟骨損壞等病情都一樣減少。在飲食中加入橄欖油，患關節炎的機率較低，但有研究比較兩組食用橄欖油與魚油達24周的人，前者的發炎指數下跌了38.5%、後者則是40-55%。橄欖油可保護細胞，避免細胞DNA受損，進一步有助防癌。

5. 多吃胚芽米或全麥麵包

內含豐富的食物纖維和維他命、礦物質，有助穩定血糖，可好好補充身體所需的營養素，以達致防癌。

6. 檸檬和蜂蜜增免疫力

檸檬有著維他命C和檸檬酸，跟蜂蜜中的花粉，均有助增強免疫能力。

7. 多飲用豆漿

豆漿富含可提高免疫力的乳酸菌，對於提升免疫力有莫大幫助！

8. 盡量維持少鹽飲食

攝取過多鹽分加重身體負擔，從預防癌症的觀點來看，不要加重身體負荷，令所有器官能正常運作。

經常話飲食佔健康生活7成，另外3成靠良好生活習慣。美國聖路易斯的Siteman Cancer Center亦提供了不同的預防方法。

按下圖了解「有助防癌」的8大生活習慣建議：

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癌症雖然可怕，但只要我們從今日開始下定決心建立健康的習慣，開始上文提及的建議。相信癌症一定會遠離大家。送上女神Angelina Jolie的語錄鼓勵姊妹們！

I hope that other women can benefit from my experience, cancer is still a word that strikes fear into people’s hearts, producing a deep sense of powerlessness. I fell empowered that I made a strong choice that in no way diminishes my femininity. Angelina Jolie

（我希望其他女性可從我的經驗中得到啟發。癌症，仍是一個讓人恐懼的名詞，令人產生一種無助感。因此，我作出了一個重大且強而有力的選擇，但這絕不會削弱我的女性氣質。）