汽水罐拉環斷掉怎麼辦？網民教1張紙輕鬆解決！專家解構砂紙更好

不知道你有沒有試過買了一罐汽水，未打得開，拉環已經斷了，簡直讓人超崩潰。那就喝不到了嗎？哼，區區一個拉環怎會阻得到人類要飲汽水的決心？何況汽水除了能飲用，還可以入饌甚至清潔廚房呀！網上流傳一個方法，只要一張A4紙，用1分鐘時間就成功開到汽水，記者親自實測過果然成功，背後還有科學理據支持！

攝影：鄧穎琪



網民分享開汽水罐絕技

有網民曾在PTT討論區開Post，分享自己在沒有拉環下的開汽水方法，靠的就是一張隨處找得到的A4紙，大約1分鐘時間，汽水罐就「卜」一聲開到。

記者參照網民提供的方法，基本上都成功，但並非一次就搞定，最困難之處居然是要刻意把拉環弄斷。前後共用了3罐汽水做測試，第一次試著強行拗斷拉環，未開始罐已漏了少許氣，結果不能作準。至第三次時，索性放棄強行撥走拉環，以免影響結果。

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開始之前，當然就是準備一罐汽水跟一張A4紙。

請按下圖睇實驗步驟：

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1. 將紙反覆對摺。摺成最細小，摺無可摺的狀態，我大概摺了5次。

2. 將紙角在罐沿的摺口位反覆磨擦。約31秒後，「卜」的一聲可樂罐就突然開口了！開的口不算大，但實驗絕對成功。

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不過記者發現這方法有個缺點，就是磨擦之間會使紙碎掉在罐口，飲汽水時或有機會誤服。



接著又看看台灣網民的原片：

他準備了一罐啤酒，因為只要是氣泡類罐裝飲品就用得著這個方法。也是用紙在罐邊磨擦。其間他曾搖晃過啤酒。大約55秒，汽水罐便開了，而且開口很大，效果比記者的實測更明顯，相信是因為他搖晃過啤酒所致，有部分人做這個實驗時甚至會冒泡！

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1張紙開汽水罐 科學原理

究竟為何用紙反覆磨擦就能開汽水呢？相信大家小時候上常識課或科學課，都學過磨擦可生熱的道理，台視中視的節目《科學補給站》就曾請專家解釋這個科學原理。

請按下圖睇他的解釋：

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科學教師張丕白接受訪問，他提到物體生熱時的理想氣體方程式：「PV=nRT」。不過，並非人人看得懂。但簡單而言，就是冷縮熱脹，生熱會使鋁罐體積膨脹，產生以上實驗結果。而且搖得愈多氣泡，開罐時冒泡的情況也愈澎湃！

張教授也補充說，用砂紙效果會比一般紙張更好，因為表面凹凸不平，可產生更強摩擦力。

學識這方法之後，以後在拉環壞掉的情況下都可以飲汽水，如上文講到，汽水除了飲用還能入饌，當中可樂用途最廣，相信各位都聽說過可樂雞翼，除此之外還有可樂排骨，不妨參考下圖食譜：

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