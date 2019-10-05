【護膚食物】服膠原蛋白粉不如飲肉骨湯？令你皮膚彈滑8大食品

為防止膠原蛋白逐漸流失，皮膚逐漸失去彈性，25歲後，女生便要開始抗衰老，不少人會選擇補充膠原蛋白粉，但事實上，大家知不知道胡亂補充不但令自己花了冤枉錢，還可能有負作用？繼續看下文了解更多。

什麼是膠原蛋白？

根據美國醫學網站healthline指出，膠原蛋白是皮膚和肌肉重要的支撐，當中由骨骼、軟骨、韌帶的肌腱80％是由膠原蛋白組成。而膠原蛋白讓鈣離子和骨骼細胞緊密結合，它的最大功能是為皮膚保濕，防止皮膚出現乾燥與皺紋。

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不少人會以膠原蛋白粉作為補充品，而其原理就是從動物抽取膠原蛋白，並將其切成微細分子，能迅速滲入肌膚底層，令肌膚回復緊緻和彈性，但台灣食品藥物管理署早已指出，口服或塗抹的膠原蛋白產品，其實都難以被吸收或重新合成，不僅無法達到預期的功效，更可能出痘，甚至產生經期混亂等副作用。另一方面，如果蛋白粉的抽取來源不當，服食時會連同當中不利身體的物質例如重金屬等一併吸收，所以選擇時一定要小心。

因此，當局表示人體本身就可自行合成物質膠原蛋白，只要均衡飲食、作息正常、補充維他命C、維他命E等抗氧化物質及適量攝取蛋白質，才能減少體內膠原蛋白的流失，達到維持肌膚彈性。

想安心又放心地令補充膠原蛋白，其實不一定要服食膠原蛋白粉，日常飲食都可以幫助我們補充！不如看看美國註冊營養師Katherine Marengo在美國醫學網站Health Line建議的其中8種食品。

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+ 4 + 3 + 2

另外日常生活習慣亦十分重要，而美國醫學健康中心Allure Enhancement Center創辦人Dr. Cynthia Cobb在美國醫學網站medicalnewstoday就提供了3大貼士令大家輕鬆擁有白滑肌膚。

點擊下圖了解「美肌護膚」3大貼士：

不用花大錢又可以令皮膚保持彈性，相信大家都做得到！

資料來源

Medical News Today

Health Line