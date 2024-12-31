煮雪耳貼士｜雪耳加1材料30分鐘速起膠！膠質大爆發軟綿綿似燕窩

冬天氣溫下降，還十分乾燥，喉嚨乾涸咳嗽，這時最好進食滋陰潤燥的食物，例如雪耳。要把雪耳煮至起膠，不需要花長時間，也不需要預先剪碎，加一樣常用食材便能立即將雪耳的「膠質」（實為多醣體水溶性纖維）釋放出來，過程只需約30分鐘，乍看下還以為是「燕窩」。

攝影：尹嘉蔚



浸雪耳貼士｜雪耳快速起膠30分鐘見效

秋冬乾燥，進食雪耳既可滋潤皮膚、增加皮膚彈性，也助預防眼乾及促進腸臟蠕動等。雪耳的價錢相宜，更易於被腸胃吸收；不過，平時煮雪耳需要一定的耐性，雪耳若不起「膠」變得爽口，感覺不夠滋潤。但是要等雪耳起足夠及濃郁的膠質，彷彿又等到天荒地老似的，仍未見效果。原來略施雕蟲小技，不用浪費爐火及時間，大約30分鐘便可將雪耳快速起膠，宛如吃「燕窩」滋潤。

不用浪費爐火及時間，加一樣材料一起煮，約30分鐘即可以將雪耳快速起膠。（尹嘉蔚攝）

秘訣是加小量食用梳打粉。



按圖了解更多如何利用食用梳打將雪耳快速起膠：

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雪耳速起膠步驟

1 把乾雪耳先浸泡1小時，讓它吸飽水分脹身。

2 剪去蒂部，不用剪細，保留全朵以作測試。

3 湯鍋注入水，約蓋過雪耳水量，水滾後放入雪耳、少許約1/8茶匙梳打粉。

4 水再滾，改以中慢火加蓋熬煮，留少許隙縫防溢鍋。

5 煮約20分鐘，焗10分鐘，雪耳已完全起膠了！整朵雪耳化綿，並充滿膠質，猶如一大鍋「燕窩」。

試味後，雪耳並沒有梳打粉的鹼味，雪耳水還有些白味及黏稠感。



雪耳速起膠原因

食用梳打粉，即小梳打是弱鹼性，用些少分量與雪耳一起煮已見效，可快速打雪耳的膠質釋放出來。雪耳中的大量多醣體（水溶性纖維）在鹼性條件下更易被溶解。

雪耳食譜｜滋陰潤燥５款雪耳食譜

雪耳素有「菌中之冠、平民燕窩花膠」的美稱，味甘淡，性平；歸肺、胃經。對肺、胃、腎均有裨益，有滋陰潤肺、養顏、補脾開胃、益氣清腸、養胃生津的功效。它的「植物膠原蛋白」（實為多醣體--屬水溶性纖維）充滿膠質，又以「漳州雪耳」的膠質較多，是潤膚的良品，口感也較佳。

雪耳多被運用在中式湯水、糖水、燉品之中，但滋潤的食物較易惹痰，不宜進食過量。有關雪耳的湯水、糖水，甚至豆漿，請參考以下：

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