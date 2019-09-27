【飲食熱話】網民最常說食素10大好處　唔易攰、飛機餐先送到...

近幾年來提倡吃素的人愈來愈多，不少明星藝人也紛紛加入素食行列，從身體健康、節能減碳等概念，甚至是從人類的演化史來解釋，對於吃素所能帶來的好處，網路上充滿各式各樣的說法，令人眼花撩亂。因此，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 調查，到底網友最常說吃素所帶來的好處有哪些，雖然有的說法目前僅獲得很多網友支持，還不一定有相關的研究佐證，但仍然不失為一個說服自己加入素食行列的好理由。以下，就來看看這十大好處分別有哪些吧！

No.10 容易有同理心

不少網友都說，自己開始吃素以後變的比較有同理心，更能設身處地的為別人著想，甚至一致認同身邊吃素的朋友也是如此。

也許支持許多素食者開始吃素的原因，正是認為吃素這件事不僅對自己有好處，對外也存在正面效益，有著這種利人利己的想法作為出發點，似乎也不意外素食者會比一般人更具有同理心。

No.10 容易有同理心（Bonnie Kittle/ Unsplash）

No.9 比較不會胖

很多網友說吃素不容易變胖，但其實這樣的說法有個大前提，也就是要有正確的飲食觀念才能成立。

由於肉類停留在腸道的時間較久，讓人有飽足感，有些人改為吃素後，容易感到肚子餓，造成吃進更多的食物；或是因為素食味道清淡，添加更多的油、調味料來增添風味，都會在無形中攝取進更多的熱量

No.9 比較不會胖（ Christopher Campbell/ Unsplash）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月22日至2019年08月21日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論「吃素好處」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網友最常說吃素所帶來的十大好處（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】