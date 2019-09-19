【素食食譜】咖喱炒椰菜花飯惹味香濃　低碳「無米飯」高纖飽肚

香濃惹味的咖喱炒飯，怕吃飯會致胖的人，現時有很不錯的代替品，外國早已流行吃「無米飯」，將椰菜花整碎快炒，加配菜與調味提升色香味，遠看似飯，咬落是菜，整色整水的最大目的是要取締白飯。
攝錄︰呂榮棟、陳錦超
攝影︰尹嘉蔚
剪接：潘諾兒
場地提供：美亞廚具
首先，吃白飯不一定會致胖，比白飯更易致胖的可能是牛油麵包、餅乾及甜品等加工食物。不過，精細的白米，米糠被磨走後會損失很多纖維及礦物質，營養價值比糙米也較低。而減少飯量也是時下奉行低碳飲食中的其中一部分，不過習慣將米飯放在餐單上的人，戒掉米飯頗是困難，與米飯最為相似的莫過於同是白色的椰菜花，也是椰菜花最能發揮作用的地方。
咖喱炒椰菜花飯。（呂榮棟攝）
椰菜花的好處，最為人熟悉的是有大量的抗氧化劑和維他命，亦是低碳水化合物的食物，卻非常飽肚。日本銅治英雄醫生的「限醣飲食法」中以「無米飯」取締白飯，令他可長時間保持標準體重。炮製椰菜花飯的方式因人而異，不過我個人的心得是洗淨椰菜花後，直接用攪拌機攪碎成「飯」粒，然後跟配菜下鑊炒，比起烚熟椰菜花再弄碎成飯粒更為乾爽。可是，家中若沒有攪拌機，只好先烚熟椰菜花後切碎，如果生切硬邦邦的椰菜花，難有細緻均勻的飯粒。
咖喱炒椰菜花飯食譜
以椰菜花飯為基調，再按個人喜好來配味。我喜歡用咖喱的原因，主要是它極為香濃惹味，為本來味淡、色白的椰菜花增味添色，咖喱中的薑黃素能促進血液循環，具有抗炎及抗氧化的作用，有助預防心血管疾病。但是，用適量咖喱醬來提味便可，如果過量會令菜式失真，使味道太鹹、太濃及太膩，掩蓋椰菜花飯清爽的原味。
健康小貼士：
椰菜花營養豐富，與西蘭花及羽衣甘藍屬十字花類蔬菜，含豐富蛋白質、鉀、葉酸、維他命C及B雜等，有天然抗氧化物以助預防炎症，當中的維他命C也相當豐富，可提高人體免疫力及預防感冒。
咖喱炒椰菜花飯。
|食譜
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咖喱炒椰菜花飯（炒）
|材料
|椰菜花1個（小）、甘筍1/2條、法邊豆10條、芫荽適量、蒜蓉1湯匙、鷹嘴豆30克、粟米50克、咖喱醬1大湯匙、薑黃粉1/2茶匙、糖1/2茶匙、松子仁適量、提子乾適量
|做法
|1.將椰菜花放入攪拌機攪碎，甘筍、法邊豆及芫荽切好。
|2.熱鑊加油，先炒甘筍粒及法邊豆粒，取走備用。
|3.加蒜蓉爆香，加椰菜花炒。
|4.再加鷹嘴豆及粟米粒，甘筍和法邊豆回鑊炒。
|5.咖喱醬用些許水稀釋，加入椰菜花飯內炒勻。
|6.加薑黃粉、糖炒勻，加芫荽、松子仁及提子乾快速拌炒完成。