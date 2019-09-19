【素食食譜】咖喱炒椰菜花飯惹味香濃　低碳「無米飯」高纖飽肚

香濃惹味的咖喱炒飯，怕吃飯會致胖的人，現時有很不錯的代替品，外國早已流行吃「無米飯」，將椰菜花整碎快炒，加配菜與調味提升色香味，遠看似飯，咬落是菜，整色整水的最大目的是要取締白飯。 攝錄︰呂榮棟、陳錦超 攝影︰尹嘉蔚 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

首先，吃白飯不一定會致胖，比白飯更易致胖的可能是牛油麵包、餅乾及甜品等加工食物。不過，精細的白米，米糠被磨走後會損失很多纖維及礦物質，營養價值比糙米也較低。而減少飯量也是時下奉行低碳飲食中的其中一部分，不過習慣將米飯放在餐單上的人，戒掉米飯頗是困難，與米飯最為相似的莫過於同是白色的椰菜花，也是椰菜花最能發揮作用的地方。

咖喱炒椰菜花飯。（呂榮棟攝）

椰菜花的好處，最為人熟悉的是有大量的抗氧化劑和維他命，亦是低碳水化合物的食物，卻非常飽肚。日本銅治英雄醫生的「限醣飲食法」中以「無米飯」取締白飯，令他可長時間保持標準體重。炮製椰菜花飯的方式因人而異，不過我個人的心得是洗淨椰菜花後，直接用攪拌機攪碎成「飯」粒，然後跟配菜下鑊炒，比起烚熟椰菜花再弄碎成飯粒更為乾爽。可是，家中若沒有攪拌機，只好先烚熟椰菜花後切碎，如果生切硬邦邦的椰菜花，難有細緻均勻的飯粒。

咖喱炒椰菜花飯食譜

以椰菜花飯為基調，再按個人喜好來配味。我喜歡用咖喱的原因，主要是它極為香濃惹味，為本來味淡、色白的椰菜花增味添色，咖喱中的薑黃素能促進血液循環，具有抗炎及抗氧化的作用，有助預防心血管疾病。但是，用適量咖喱醬來提味便可，如果過量會令菜式失真，使味道太鹹、太濃及太膩，掩蓋椰菜花飯清爽的原味。

健康小貼士：

椰菜花營養豐富，與西蘭花及羽衣甘藍屬十字花類蔬菜，含豐富蛋白質、鉀、葉酸、維他命C及B雜等，有天然抗氧化物以助預防炎症，當中的維他命C也相當豐富，可提高人體免疫力及預防感冒。

咖喱炒椰菜花飯。