【AEON大減價】32年周年慶32折　超市入貨精選油米麵零食

AEON逢周三的超市特價日，早已成為不少市民的一周入貨日，每到這天超市最是人頭湧湧，$7鮮奶售$5，$7.5茄醬也售$5，大家已如此瘋狂，若是告訴你現在大量貨品32折，1件的價錢約可買到3件，豈不真的要上倉了？

AEON正舉行32周年慶大減價，由超市到衫褲鞋襪，由家品電器到家具同樣有優惠。

AEON為慶祝32周年，推出多款貨品32折和68折優惠，為免大家怕計數嫌麻煩？還推出二百多款貨品均一價，$20、$30、$50、$100，而且不是一件貨品價錢，而是一口價買到兩件或三件貨品。例如樂家純橄欖油罐裝1公升原價$143，現售$100兩罐；超級食物藜麥、奇異籽這等貴價食材也有優惠，原價每包$78，現售$100三包！之前因貴價而放棄這些Superfood的，今次好乘着減價，展開你的健康飲食之旅吧！

這是我的首選推介，樂家純橄欖油罐裝1公升$100/2罐（原價$143/罐），橄欖油有助心血管健康！

按圖看精選優惠貨品：油、米、調味、麵食、主糧等：

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逛一轉超市，總不會空手而回，即使無飯煮婦、無飯家庭，對食材、調味油鹽米都沒興趣，卻逃不過薯片、朱古力等誘惑，尤其是大減價，GAVOTTES各款口味朱古力法式薄脆，原價每盒$34.5，現售$50三盒；M&M'S朱古力家庭裝原價每件$19.9，現在$30三件！多多藉口，把減肥計劃壓後！

這是小吃推介，GAVOTTES純味、橙味、牛奶朱古力法式薄脆90克$50/3盒（原價$34.5/盒）

按圖看還有什麼精選特價貨品：薯片、朱古力、餅乾等小吃：

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再按圖看有什麼特價飲品、茶包等：

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其實，除了主攻的超級市場外，其他部門也同樣進行各種優惠，由衫褲鞋襪至護膚化妝品，由家居用品到傢俬精品，統統有得減。

日期：即日至10月23日

地點：全線AEON Stores