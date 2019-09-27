【欖菜排骨食譜】簡易家常菜　欖菜健康惹味萬能百搭

排骨，煮法食法千變萬化，如果你喜歡吃豉椒排骨，喜歡惹味，你一定會更喜歡欖菜排骨！不但帶橄欖的鹹香，還具橄欖的益處。如果你是入廚新手，更要把它列入試菜名單，做法簡易美味，必定令你自信大增，人人讚Like！ 攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚具

欖菜排骨

欖菜，即橄欖菜，主要是把橄欖壓碎加入芥菜、鹽和油反覆翻炒和熬製，屬潮汕一帶的風味小菜。因它鹹香惹味，除了排骨，還可配四季豆、茄子、肉鬆，甚至用來蒸魚腩，好味到吃不停口。不過，我還加入一點蜜糖，令味道更豐富，為免焦燶，需最後步驟才放，略為炒拌便可上碟。

欖菜，即橄欖菜，由橄欖和芥菜以鹽炮製而成。(影片截圖)

欖菜，是醃製菜，從超市買回來毋須烹調，便可直接食用，拌麵吃很方便，當然爆炒過會更惹味。若不喜歡排骨半煎炸有點油膩，也可以蒸代替，20分鐘大火蒸，適合喜歡味道清淡的人。

欖菜排骨食譜

健康小貼士：

欖菜，因由橄欖製成，具橄欖油相若的營養價值，富含鈣、碘、鐵、鋅、鎂、維他命E及抗氧化物，能護膚抗衰老，改善內分泌問題、提高代謝能力、減低患心血管疾病的機會。不過，由於是醃製品，鈉含量較高，維他命C也缺乏，孕婦不宜食用，以免影響胎兒。

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