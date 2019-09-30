【IKEA大減價】主攻可持續海鮮　三文魚凍蝦有機咖啡精選$10零食

可持續海鮮，近年愈聽愈多，其實，即是環保海產，一聽到環保，便覺售價昂貴？Ikea（宜家傢俬）為支持環保，近日推出一系列相關的貨品優惠，有魚有蝦有配菜有醬料，讓你自煮經濟環保海鮮餐！還有有機咖啡、小吃、朱古力等優惠，一齊趁熱鬧！ 攝影：鄒家鳳

三文魚，是香港人最喜歡的魚類之一，嫩滑美味之餘，又能補腦、護眼、防心血管疾病等，Ikea推出特價的SJÖRAPPORT急凍挪威三文魚柳，更獲ASC認證，原價$123，現在不用$100。

SJÖRAPPORT急凍挪威鮭魚柳，獲ASC認證（500克）$99.9（原價$123），優惠至10月2日，每星期推出其他不同減價貨品。

ASC（Aquaculture Stewardship Council）即水產養殖管理委員會，所謂「可持續海鮮」，指這些海產符合ASC認證，確保漁場符合可持續養殖標準；又或來自通過海洋管理委員會（MSC）標準認證的漁場，有完善的管理體系，對環境影響較少，保障漁業的可持續經營。

按圖看清IKEA各款減價食品及「$10精選零」：

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Ikea餐廳和美食站也齊齊推出環保海鮮餐單，以不同可持續海鮮炮製菜式，有烏冬，有沙侓，有小食......

環保海鮮餐(店舖提供)

按圖看清IKEA餐廳及美食站各款環保美食及價錢：

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買齊了環保海鮮和配料，想在家自煮開餐？開餐？不妨參考以下各款海鮮食譜：

【三文魚食譜】檸檬香草焗三文魚扒清香嫩滑 護眼補腦懶人料理

檸檬香草焗三文魚扒食譜

【三文魚食譜】檸檬牛油汁伴香煎嫩滑三文魚 煎魚皮定魚肉先？

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【意粉食譜】松子蒜片大蝦炒意粉 蒜香惹味又健康！

松子蒜片蝦仁炒意粉食譜

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【柚子大蝦沙律食譜】泰式沙律汁酸辣鹹香 醒胃惹味自製零難度

柚子大蝦沙律食譜

IKEA環保海鮮及美食優惠

日期：即日至10月24日