【一田購物優惠日】網上搶先發售　孖人牌深燒鍋$199低過2折！

感謝祭、大減價、開倉……一連串的購物誘惑每年都由11月開始，最多人爭霸頭位的SOGO Thankful Week今日開鑼喇！雖然一田百貨緊隨其後，但網上購物優惠卻搶先出閘，於同日展開，500款筍貨，低至2折。

超市、百貨、品牌輪流大劈價，優惠貨品、食品款式其實不少都似曾相識，或熟口熟面，但每次還是大手大手入貨，今次一田網上率先開售，必搶孖人牌深燒鍋，原價$1399，現售$199！14折！節省$1,200。不過，只限一天咋，記得Mark實日期喇。

德國孖人牌TWIN NOVA 20CM（3.6L）深燒鍋$199（原價$1399）11月8日起限售50個。

按下圖看其餘９大必搶貨品：

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網上購買廚具，還有送貨服務，毋須自己拿着迫港鐵，每張訂單收取 $35，分分鐘平過搭的士。其他食品優惠也多以2件或一箱計算，有送貨方便很多，不過，送貨日期需到12月2日才開始，趕用趕吃的便要留意了。

按下圖看精選優惠「麵食、糧油、調味料」：

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按下圖看精選優惠「小食」：

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按下圖看精選優惠「飲品」：

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一田購物優惠日日期：11月27日至12月2日

網上率先發售日期：11月6日至12日

送貨日期：12月2日至12月15日（星期日不設送貨服務）

送貨費用：每張單一訂單需付HK$35費用，不設合併訂單服務。

查詢詳情：eshop.yata.hk/index.php