【飲食熱話】大快活重量級早餐網民激讚：阿活糧尾恩物(附卡路里)

集團式快餐一向都有一定的捧場客，因為方便快捷又能夠果腹，是打工仔快手午餐的選擇之一。不過，集團式快餐一向都被受批評，餐飲質數一般，分量又少，如非必要都不會選擇。但近日一間集團式快餐的早餐被一眾網友稱讚「大件夾抵食」，而且吃完早餐後到午餐時間也未感肚餓！到底這個早餐有什麼特別？ 攝影：余曉彤

一位網民在連登以《大快活個早餐真係不知所謂》為題，分享了他在大快活吃的一個早餐，他稱大快活根本唔識做生意，因為$38吃到了7樣食物。以集團式快餐的早餐來說是比較多。這份早餐包括：吉列豬扒、珍寶腸、粟米、多士、雪菜肉絲米粉配午餐肉及奶茶。

網民指吃過早餐後飽到午餐也吃不到。（lihkg.com）

貼文一出引來網民討論，大家對樓主的早餐編號非常好奇。樓主也有想過如果11點吃這個早餐，下午5點再吃大快活下午茶餐，兩餐大約$70左右。對比自己買餸煮飯，價錢更平同時解決一日三餐。

按圖看網友對大快活的「大件夾抵食」早餐評價：

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早餐真的如此抵食？

記者今早到訪大快活尋找這款網民大推的早餐，該款早餐的編號為W13，售價$38。記者將早餐中的多士轉為蘿蔔糕，如果不想吃雪菜肉絲湯米也可以轉其他粉麵。除了這款早餐外，同系列的也有其他配搭如雞扒、炒蛋等，價錢相若。

對比香港人常吃的港式早餐（一碗粉麵、多士、炒蛋或腸仔），這款售價$38的早餐的確是抵食之選。

按圖看其他早餐選擇：

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一分早餐的卡路里已佔成年人每日所需的一半！

根據衛生署建議成年男人每天平均所需2600卡路里，成年女人每天平均所需2100卡路里。如此豐富的早餐其卡路里也不能忽視，整份早餐的總卡路里大約是1310千卡（雪菜肉絲湯米330千卡、吉列豬排220千卡、珍寶腸345千卡、午餐肉155千卡、多士150千卡、奶茶110千卡），已經佔成年人每日所需的一半。建議不要常常食用，選擇時可以將雪菜肉絲湯米轉為麥皮；餐飲可以選擇較低卡路里的熱檸茶或熱檸水。