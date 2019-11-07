【防癌食物】營養師推薦20種助防癌食品　附每日建議分量及食法

人人都知癌症是一種可怕的疾病，一旦患上癌症，便要接受化療等各種磨人的治療，更甚者隨時在短期內喪命，與其要活在痛苦，倒不如及早預防。世界各地的醫學專家都想方設法尋找預防癌症，而其中一個方法正是從飲食著手，多吃抗癌或抗氧化類的食品，以下就介紹其中20種，可防乳癌、大腸癌、前列腺癌等等。

人之所以患癌，其實是身體內的細胞有不正常分裂，從而形成良性或惡性腫瘤，那惡性當然就是癌症啦，它更會因細胞不斷分裂而擴散至身體不同部位去。想防患於未然，不妨參考外國營養師建議去改變飲食習慣，多吃「對的食物」，並學會正確食法和建議分量！

1.泡菜

泡菜是一種含益生菌的醃菜，不僅能幫助消化，原來亦可預防乳癌、血癌和胃癌。它的主要成分是白菜和蒜，兩樣都出名抗癌力強，防止基因氧化，阻止癌細胞增生。

建議每日食2湯匙泡菜，可以與沙律或烤蔬菜等同吃。（GettyImages）

其實很多食品都有泡菜，例如石鍋飯、冷麵、煎餅等，算是十分百搭。（資料圖片／張善滿攝）

請按下圖睇其餘19種防癌食品：

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除了多食用上述食物，以下還有7個值得留意的飲食小貼士，持之以恆能降低患癌風險：

（1）多食用含豐富抗氧化物的食品

（2）避免進食加工或炭燒食品

（3）食用油不宜過熱

（4）煮食不應太高溫，避免吃燒焦的食物

（5）少食高糖食品

（6）減少進食加了人造色素或增味劑的食品

（7）避免用微波爐加熱食物

資料來源：《STYLECRAZE》