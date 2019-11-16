【BBQ貼士-上】擺炭加炭9成人都做錯！燒烤王示範正確透爐大法

秋天是燒烤的季節，但不是人人都懂得燒，先別說燒烤技巧，很多人甚至連第一步——透爐都做錯了，那又怎會燒得好食呢？說實話，很多時候去BBQ都是倚賴其中一兩個壯丁去起爐，根本從來不知道正確的透爐方法啊。早前就去拜訪在大尾篤開燒烤場的麥師傅，請教他燒烤技巧，原來透爐、擺炭、加炭、撥火，全部都有竅門，跟麥師傅學完7大貼士，下次BBQ不但可以省回不少炭，而且爐火也一定夠旺！ 攝影：黃舒慧

那天去到麥師傅於大埔墟的烤烤食品門市，跟他車一齊去位於大尾篤的燒烤場，訪問還未開始，他已在車上滔滔不絕地分享燒烤秘技，又指出很多人根本用錯方法，完全是暴殄天物，「燒嘢食慢慢燒慢慢燒，不如唔好燒，你糟蹋我啲嘢唔得㗎嘛！你要快呀……」如何掌握「叉嘢」技術、燒烤時間等，我們下次再揭曉，今次就先講如何起爐，快認清常犯錯誤，學會正確技巧，下次BBQ保證省去不少時間！

貼士一：開爐用白蠟炭精

開爐一定要用炭精，問過師傅能否不用炭精，他說：「超級難，用報紙都好難燒得著。」有時候買蜜糖，都會附送一兩顆啡色的炭精，師傅就說這些木糠炭精比較難燒得著，反而白色的白蠟炭精會較好，最易燃。

炭精以白蠟比木糠易燃，現時已不多人用木糠炭精。

貼士二：炭精擺爐中間，再放上枝炭

麥師傅教路，燒烤的開爐範圍要夠闊，大塊炭放在側邊，先將炭精擺在爐中間，「如果你有兩粒炭精，唔好擺同一位置，範圍闊少少，有啲距離，一點就著。著咗之後，你再擺啲『枝炭』喺面頭。」

為甚麼炭精點著之後要放枝炭呢？這些一支支較長身的炭不太大，容易點著，火很快燒得旺，最好將較尖的位置向下，更容易燃燒，若然擺大炭，可能很快都未燒起。

請按下圖閱讀麥師傅其餘5個燒烤貼士：

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大尾篤麥師傅

地址：大埔汀角路地段17 （汀角村斜對面）

電話：2662 6222