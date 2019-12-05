【聖誕酒店自助餐2019】平安夜自助晚餐$408送龍蝦　$100都有交易

2019，不一樣的一年，不足一個月快將成為過去，最後的一個平安夜、聖誕節，你想怎麼過？在酒店吃自助餐，似乎是最受歡迎的慶祝方式，有七彩繽紛的美食甜品外，還有聖誕樹、聖誕歌、聖誕禮物，甚至聖誕老人，濃濃的節日氣氛把你團團圍住、不留餘地給你煩惱不安。現精選3間抵食自助餐推介，有酒店推出平安夜、聖誕自助晚餐早鳥價只需$408，每人還獲贈半隻龍蝦；半自助午餐則約一百元起，若是除夕、元旦日更是不用八十元！

一年就是等這一天吃聖誕自助餐！（Eat@ease ）

節日半自助午餐$78 平過茶記

看旭逸酒店‧荃灣Eat@ease 12月份的聖誕自助餐價目表，最震撼的竟然有兩位數字的價錢--$98！還有8折優惠，$78.4而已，雖然是半自助午餐，而且不包括平安夜和聖誕節當天，但除夕和元旦公眾假期卻計算在內，又有多款主菜選擇，別說在酒店，分分鐘平過茶餐廳呀！

即使聖誕日和Boxing Day全自助午餐只需$288，任食海鮮冷盤、魚生刺身、蜜糖煙豬髀、美國和牛腰脊、羊扒、冰島比目魚、鮮蝦鵝肝炒飯、龍蝦湯、海螺燉雞湯、各款甜品、朱古力噴泉等。當然若想氣氛更熱鬧，自助晚餐$408，有午餐沒有的鱈場蟹腳、慢煮松露鴨胸等，每人還奉送半隻龍蝦。

按圖看「Eat@ease」的自助餐有什麼美食：

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幻彩聖誕自助餐

12月24至25日全自助晚餐：早鳥價$408（原價$508）送龍蝦半隻

12月25至26日全自助午餐$288（原價$388）

12月23-24日半自助午餐：9折優惠價$106.2起（原價$118起）自助沙律吧、是日餐湯、一款主菜、精選甜品及咖啡或茶

主菜：秘製海南雞配椰香油飯、泰式醬油野菜炒金邊粉、扒春雞半隻配野菌汁、BBQ醬燒聖路易斯豬排骨、香煎盲槽魚柳配糖醋汁、烤美國頂級西冷牛扒200g配燒汁、扒紐西蘭羊扒拼蒜香燒元貝

12月1至17日, 27至31日及2020年1月1日

半自助午餐：8折優惠價$78.4起（原價$98起）自助沙律吧、是日餐湯、一款主菜、精選甜品及咖啡或茶

主菜由$98至$178多款選擇：

$98選擇有意式香草醬長通粉配燒薯及肯亞法邊豆、扒意大利黃瓜烤芝士帕尼尼包配香辣薯角、泰式醬油野菜炒金邊粉、泰式椰香紅咖喱雜菜雜配香苗。其餘還有68度慢煮鴨胸拼清酒煮鮑魚、扒紐西蘭羊扒拼蒜香燒元貝、香煎小茴香豬柳拼扒虎蝦、日式照燒雞扒拼七味墨魚柳

旭逸酒店．荃灣 地址：葵涌圳邊街15-19號1樓Eat@ease 電話：3958 8355 午餐時間：11:30am-2:30pm 晚餐時間：6pm-9:30pm ＊12月20日或之前訂座並預繳全費 (只適用於全自助午餐及晚餐)*，每位可享即減$100優惠！ ＊以上價錢另收加一服務費

環球蟹雲集龍蝦生蠔大晒冷 聖誕平安夜自助晚餐$533

這個「極品冬蟹」自助晚餐，最適合蟹癡一族，有世界各地的蟹哥蟹妹雲集，如愛爾蘭蜘蛛蟹、澳洲加菲蟹、北美洲黃道蟹、松葉蟹腳、每人限取一份的北海道毛蟹海味，還有入饌的蟹肉龍蝦湯、油甘魚薄片配青檸蟹肉啫喱松露油、炸軟殼蟹金箔吞拿魚海膽他他多士、鵝肝醬泡芙配蟹肉沙律、焗蟹肉鱸魚柳配香滑牛油果飯、泰式黃咖喱炒蟹、鮮蟹龍蝦湯泡飯等等，當然還少不得即開生蠔、波士頓龍蝦、帶子刺身，每位顧客還奉送椰子紅棗螺頭鮮奶燉雞湯一客。

女生最愛的甜品也絕不馬虎，聖誕白朱古力樹頭蛋糕，也是仿北極熊仔在雪地上玩耍的模樣設計，還有聖誕樹型的紫薯栗子熊仔撻、聖誕老人草莓杏仁批、聖誕熊白森林蛋糕、棉花糖牛奶朱古力配燉蛋蛋糕、即製焦糖朱古力心太軟及蜜糖薑餅雪糕、朱古力噴泉等，Haagen-Dazs雪糕還有7款口味任擇！

這樣的平安夜、聖誕自助晚餐早鳥價只需$533！10款鹹甜點的聖誕下午茶，一人不用$150！

蜜糖芥末燒有骨火腿（尚廚）

按圖看「尚廚、星幕」自助晚餐有什麼美食：

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尚廚「極品冬蟹」自助晚餐12月24日及25日第1場自助晚餐（5:30pm–7:30pm）：早鳥價$533.8（原價$628）

第2場自助晚餐（8:15pm–10:15pm）：早鳥價$559.3（原價$658）

星幕12月24日及25日半自助午餐：早鳥價$329.8（原價每位$388）葡萄汽酒1杯、自助沙律吧、龍蝦湯、主菜、自助甜品、即磨咖啡及茶

主菜：燒荷蘭牛仔架配蜜餞甜薯、或威靈頓火雞配金巴利啫喱、或煎香草三文魚柳配黑松露醬薯蓉、或香草汁海鮮長通粉

12月21日至2020年1月1日3pm–5pm雙人聖誕下午茶：早鳥價$295.8／2位用（原價$348）3款鹹點：龍蝦窩夫配唂咕醬、黑松露燒火雞三文治及朱古力腸仔卷

7款甜點：聖誕熊仔白朱古力慕絲、聖誕麋鹿朱古力蛋糕、栗子聖誕樹、紅桑子開心果蛋糕、蜜餞金巴利薑聖誕布甸、聖誕熊仔薑餅曲奇、熊仔朱古力馬卡，配即磨咖啡或茶

按圖看「星幕」雙人聖誕下午茶有什麼美食：

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九龍東皇冠假日酒店 地址：將軍澳唐德街3號(港鐵將軍澳站C出口，1樓尚廚、47樓星幕 電話：3983 0688 ＊12月15日前透過酒店網上商店http://bit.ly/CPXmaseShop2019預訂及全數付款於12月16日至2020年1月1日期間之自助午餐、下午茶自助餐或自助晚餐，可享85折早鳥優惠。 ＊以上價錢未計加一服務費

平安夜自助餐生蠔鮑魚海膽無限添食 再送芝士焗龍蝦蛋白杏仁茶

聖誕節、平安夜在銅鑼灣的酒店內舒舒服服享用自助晚餐，有無限量即開生蠔供應，還有法國麵包蟹、鮑魚、帶子、海膽、阿根廷7吋紅蝦刺身，還有廚師精選，焗威靈頓牛柳配紅酒汁、摩洛哥羊柳和香煎美國極黑豚鞍架，海鮮則有焗香蒜檸檬牛油鱈魚、焗黑菌牛油帆立貝和焗香辣番茄紅蝦等由廚師新鮮奉上，每人還可獲贈芝士焗龍蝦半隻、最啱秋冬滋補暖胃的燉燕窩蛋白杏仁茶一客，以$661的價錢以前根本沒可能！

聖誕燒火雞（Kudos ）

按圖看「Kudos」自助餐有什麼美食：

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平安夜／聖誕節自助晚餐

首輪（5pm-8pm）早鳥價$661.3（原價$778）

次輪（8:30pm-11pm）$678.3（原價$798）*無限添飲指定紅白餐酒、橙汁及汽水

平安夜自助午餐12nn-2:30pm：早鳥價$380.8（原價$448）

聖誕節自助午餐11am-1pm、1-30pm-3:30pm：早鳥價$380.8（原價$448）除了冰鎮海鮮、刺身、壽司、自助沙律吧，有美國特級燒牛肉眼配黑椒汁、聖誕燒火雞、聖誕布甸等節日菜式，還有香草焗羊扒配香草燒汁、砵酒燴牛肉、美式燒豬仔骨及香草牛油焗田螺薯蓉等，還有最吸引的精緻聖誕甜品十多款，任食Häagen-Dazs雪糕。