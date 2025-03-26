番茄濃湯食譜｜番茄維他命C是西瓜10倍！護血管紓緩濕疹點煮最好?

番茄功效，清熱抗氧化，還有助防癌。用作煲湯，中式可以配薯仔排骨湯，或番茄魚湯、番茄豆腐湯等。在這春天黏黏濕濕、濕疹好發的日子，除了去濕湯水，番茄濃湯也適宜，不僅清甜可口，番茄中的番茄鹼還具治療濕疹的功效。



番茄濃湯食譜

番茄濃湯食譜｜番茄營養多集中番茄皮 高溫油煮最好

番茄湯，跟番茄汁，雖同是番茄製成，但味道卻是兩碼子的事。番茄汁總覺很膻，有些更是混了什麼漿的。我想最大原因是番茄汁的番茄沒經烹調，多以生番茄混其他水果如西瓜、甘筍或蜂蜜等同攪拌。

其實番茄的營養豐富，當中的茄紅素更有助防癌，但多集中在番茄皮上，需經高溫加熱和油煮，細胞破裂後，才會釋出更多的茄紅素，生番茄便辦不到了。番茄當中富含的茄紅素（Lycopene）能抑制促炎細胞因子（如IL-6、TNF-α），能減輕皮膚發炎反應。其槲皮素（Quercetin）亦助減少組織胺釋放，緩解瘙癢和紅腫。番茄營養｜強心助抗癌3好處 油炒/生吃/烚比較1煮法茄紅素增7倍

但番茄中的維他命C，會因加熱後而流失。

番茄濃湯食譜

意大利番茄濃湯（2-4人分量）

材料：

番茄4個

罐頭番茄1罐（約500克）

橄欖油1湯匙

洋葱1/3個

蒜頭4瓣

月桂葉2片

番茜碎少許

水300毫升

鹽1/4茶匙

做法

1. 番茄切角，蒜頭、洋葱切碎。

2. 燒熱鑊下油，放入蒜頭、洋葱爆香，加入番茄煮至軟身。

3. 下罐頭碎番茄、月桂葉、水，以中大火煮約20分鐘。

4. 拿走月桂葉，以手提攪拌器打成蓉，加鹽，再以小火煮5分鐘、下番茜即成。

不失敗秘訣

‧番茄會出水，毋須下太多水，也可按個人喜好調節稀稠度。

‧番茄經加熱和油煮後，茄紅素更易釋出被人體吸收，用罐頭番茄只為了方便，營養不比鮮番茄低。

‧除了月桂葉，也可加羅勒或百里香等香草，以去除番茄的羶味。

這次示範的番茄濃湯，用上罐頭番茄，只是貪方便之故，也別以為罐頭食物不新鮮，必定沒營養，但番茄倒是例外。

健康小貼士：

英國曾有媒體進行測試，發現每100克罐頭番茄有5.3毫克茄紅素，但普通番茄則只有3.3毫克。不過，番茄經過加熱油煮後，茄紅素便會增加。除了茄紅素，番茄還有豐富的維他命C，是西瓜的十倍，能增強血管機能，預防血管老化。

攝錄：詹郭敏、郭晉傑

剪接：吳宇峰

場地提供：V-Zug



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