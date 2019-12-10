【工展會2019】花膠海螺低過半價湯包100蚊5包　一連22日掃平貨

工展會，還以為在社會運動的風波下舉行會大受影響，但原來面對各大品牌的減價促銷，大家還是按奈不住，開幕日一早已出現人龍等入場。 一連22日的第54屆香港工展會，有700多個攤位、分10個糧油麵食、參茸海味、食品飲料、美容保健、生活家居等主題區域。一蚊筍貨，奉旨搶不到，但其實不用迫不用搶仍有很多貨品優惠，一架架手拉車、旅行箱穿梭掃貨的熱鬧場面久違了。 攝影：鄒家鳳

慶輝堂最慷慨，大大煲花膠翅海螺湯任試。

農曆新年下月將至，花膠海味鮑魚冬菇等年貨是必買項目，所有品牌都有優惠，點揀？我繞場一周，以慶輝堂最慷慨，職員煲了大大煲翅群花膠海螺湯給大家試飲試食，雖不是最優質的上等貨，但已經非常甜美，約一斤的翅群、花膠、海螺原價各$380，現$500任選兩包，平過半價！

煲靚湯相信是每位煮婦的指定動作，湯包也包羅萬有，滋補、養生、家常平貴悉隨尊便，沒時間的話，翻熱即飲的也有很多選擇。鮑魚福袋亦很吸引。

按圖看「海味湯包」精選貨品：

+ 15 + 14 + 13

買咗花膠唔知點整？可以參考以下食譜：

冬菇燜花膠

按圖看「麵食醬料」精選貨品：

+ 8 + 7 + 6

廚具、小電器也是工展會的主打之一，即使一連多個感謝祭之後，仍有很多品牌繼續以優惠價促銷，多款廚具家品還是吸引不少一家之煮。

按圖看「廚具小家電」精選貨品：

+ 7 + 6 + 5

第54屆工展會

日期：2019年12月10日至31日

時間：上午11時至晚上8時（12月31日至下午6時）

門票：$8（65歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場）

詳情：www.hkbpe.com.hk