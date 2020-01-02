【阿爺廚房】鮮粟米汁鬆軟豬扒粒粒分明炒飯　精選6個簡單菜貼士

精選《阿爺廚房》第11-15集的家常菜實用貼士，本周包括滾湯、小炒及鮮榨粟米汁，其中一款「無花果蜜汁豬扒」，原來有巧妙簡單的方法令豬扒超鬆軟，誠如鼎爺話齋「想唔好食都難！」

阿爺廚房第1至5集家常菜入廚筆記，貼士實用又易明，【阿爺廚房】蒸蛋蒸肉餅烚芥蘭......精選6個家常菜美味實用貼士第6-10集鼎爺大獻炒功，【阿爺廚房】5道家常菜小貼士學炒功 苦瓜炒蛋炒豆芽肉鬆，落料條理分明，快炒快上菜功架十足。今次我們重溫第11至15集的阿爺入廚小貼士，重點當然在家常菜部分，蝦米節瓜炒粉絲、節瓜蜆肉湯、無花果蜜汁豬扒、油鹽水花蛤…另外有粒粒分明的炒飯秘訣，一杯鮮榨粟米汁，鼎爺與阿譚極為「嘆」的表情，即使隔住電視屏幕也想問主持借一口來喝解渴降燥。

《阿爺廚房》中，鼎爺用新鮮無花果醃豬扒，一道「無花果蜜汁豬扒」令人垂涎。（阿爺廚房影片截圖）

滋潤降燥的還有無花果，鼎爺用新鮮無花果榨汁切片醃豬扒，本來扎扎實實的豬扒被鼎爺炮製過後變得超鬆軟。最快手一道小菜莫過於15分鐘「油鹽水花蛤」，三兩下手勢起菜比豉椒炒花蛤更易學。

請點擊下圖看我們精選的實用入廚貼士，包括（一）粟米汁、（二）阿陀拉艦（蝦米節瓜炒粉絲）、（三）節瓜蜆肉湯、（四）無花果蜜汁豬扒、（五）油鹽水花蛤、（六）肉粒荷豆炒飯（節目中的正式菜名為「珧香梅花肉飯」）。觀眾如果想更詳細學習每道菜及留意烹調時的細節，請自行重溫節目︰

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以下亦可快捷重溫第1-10集【阿爺廚房】的實用入廚貼士，包括（一）雞腿菇炒象拔蚌、（二）懷舊版苦瓜炒蛋、（三）大豆芽炒肉鬆、（四）火腩蝦乾爆炒大豆芽、（五）唊醋大盆雞、（五）蒸蛋、（六）滑蛋炒牛肉、（七）蒸肉餅飯、（八）郊外油菜（芥蘭）、（九）廣東雲吞、（十）燉雞汁（驚喜版）︰