【奧斯卡2020】大會菜單明星齊食素　歷屆素食影帝影后原來有他們

第92屆奧斯卡頒獎典禮於美國時間2月9日晚舉行，南韓影片《上流寄生族》氣勢凌厲，奪得四項奧斯卡獎項，並爆冷奪得最佳電影（The Best Picture），為首次有亞洲電影及非英語影片奪得此項殊榮。 與早前金球獎一脈相承，加上澳洲山火至今仍未完全受控，奧斯卡提名人的午餐宴會及慶功宴上，致力推動素食文化，不提供膠樽水以提倡環保，減少碳足跡。我們熟悉的奧斯卡明星或名人，以下8位及更多原來是素食者。

金球獎，荷李活外國記者協會（HFPA）早前出於對氣候變化的關注，打破以往慣例，決定典禮的晚宴菜單以植物為本，1,300名明星客人享用純素飲食，場內不會提供膠樽水。來到奧斯卡頒獎禮的聚餐上，大會也推出更多素食選擇，該組織在聲明表示︰「在過去十年中，我們一直致力於減少碳足跡，並在過去七年，奧斯卡頒獎禮展現零碳足印，我們將繼續擴大可持續發展的計劃，以實現零碳排放為最終目標。」

今年奧斯卡的菜單將以植物為主佔70%，素食菜餚包括烤椰菜花、地瓜天婦羅、野生蘑菇醬和牛油果多士等。（圖片轉自Gulf News）

媒體已披露奧斯卡頒獎禮後的慶功宴上，餐飲供應將是7成純素，3成素食（含蛋奶）、魚類和肉類，並且場內不提供塑料包裝飲品。由奧地利名廚Wolfgang Puck帶領團隊為奧斯卡準備豐富佳餚，除了有海鮮和日本神戶牛柳、奧斯卡小金人形狀的三文魚小食、迷你漢堡及炸雞之外，為迎合從金球獎興起的 「素食風潮」，新推由中日fusion口味的湖南小炒，內裡有青椒、紅椒、茄子和日本醬油，此外有蘑菇沙律、全素薄餅、牛油果Taco、南瓜醬多士、青瓜芝士卷、綠茶布甸、抹茶珍珠奶等，意大利麵以黑松露及各種蔬菜取締龍蝦。

按圖看清「奧斯卡」聚餐飲食內容：

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聯合國和其他環境機構已將肉類生產與氣候變化緊扣聯繫，期望公眾採取更多措施減少對氣候及環境傷害。而奧斯卡明星、名人中亦有不少是素食者（Vegetarian），有些甚至遵行嚴格的素食習慣追求純素（Vegan）。

《Joker》（小丑）男主角Joaquin Phoenix榮登今屆奧斯卡影帝，他一直致力動物權益工作，早前爭取金球獎晚宴轉為純素飲食，於本屆奧斯卡頒獎禮台上，榮登影帝後不忘為動物權益發言。（圖片轉自Livekindly）

為我們熟悉的有以下8位，請點擊下圖︰

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其他素食名人包括前美國總統Bill Clinton、Barack Obama、微軟創辦人Bill Gates、Facebook創辦人Mark Zuckerberg、美國知名歌手Jennifer Lopez、Miley Cyrus、《神奇4俠2015》女角Kate Mara、憑《飢餓遊戲》走紅的 Liam Hemsworth、劉德華、張學友、王菲、高圓圓、方大同及孫儷等。

參考資料︰

Independent/Livekindly/Reuters/Gulf News/Simplemost/Peta/UK Elle/UK Glamour Magazine/Veg Eden/Effi foods/UK Viva/Plant Based News