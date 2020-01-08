【澳洲山火】破壞氣候10大食物竟然有佢？金球獎晚宴破例禁肉禁奶

澳洲山火焚燒逾四個多月，至今仍未受控，災區面積超過730萬公頃，約等同66個香港，接近5億動物無辜喪命。澳洲山火嚴峻，許多人指出氣候變化是主因之一，我們日常的飲食，原來也是構成氣候變化的重要成因。紐約「自然資源保護委員會」曾公布的10大高二氧化碳排放食物排行榜，這些食物被認為會加深全球氣候變化問題。

澳洲山火令上萬隻樹熊死亡形同「滅族」，災民無家可歸，屹今共有24人死亡，僅在新南威爾士州（NSW），就有2,000多個房屋被摧毀或破壞。據CNN報導，持續的高溫和乾旱加劇了澳洲山火問題，許多人指出氣候變化是自然災害日益嚴重主因之一，12月悉尼的煙霧已非常嚴重，空氣質量高出「危險」水平11倍。

下圖為外國網站圖片，揭示澳洲山火帶來巨大的生態災難幕幕震撼︰

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CNN另一份報導引述，美國紐約「自然資源保護委員會」(The Natural Resources Defense Council, NRDC)曾公布被認為會助長全球氣候變化問題的10大食物。該報導引述聯合國糧食及農業組織的數據，畜牧業佔世界溫室氣體排放量達14.5%，是深化氣候變化的原凶之一，在這些氣體排放物中，來自牛肉和乳牛的已佔六成半。據NRDC的數據，現在美國人的牛肉消費量相比10多年前已減少近20%，這相當於減少了1.85億公噸的排放量，或每年3,900萬輛汽車的車尾廢氣污染。

按圖了解10大高二氧化碳排放，破壞氣候食物的排行榜及其原因（排名由低至高排列）︰

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以上排行榜中90%為肉類生產，因為畜牧業需要大量的飼料，主要是密集式供應粟米和大豆。合成肥料和用於種植這些肥料的肥料也會釋放出一氧化氮，這是一種氣候變暖的污染物，強度是二氧化碳的298倍。

牛肉被公認為所有食物中對氣候影響最大的食物，減少牛肉消費是遏制全球碳排放的有效方法之一。（鄧倩螢攝）

據低碳生活館資料，肉食生產消耗大量水、土及其他資源，生產1公斤肉類就耗上7-15公斤穀物作飼料。將本來可以直接用作糧食的穀物作為飼料，再以肉類作為人類的食糧，邏輯上是浪費糧食的食物供應方法。假如以一公頃的農地來種植粟米，可養活約17個人，但若以同一土地面積種植穀物飼養牛隻，再供應人類食用，只可養活1個人。

牛肉對氣候破壞影響甚深，主要由於養牛的飼料使用大量的農藥和化肥生產，乳牛的消化系統會產生甲烷，這是一種強大的溫室氣體，其排放量是二氧化碳的25倍。（Stijn te Strake/Unsplash）

荷李活外國記者協會（HFPA）出於對氣候變化關的注，打破以往慣例，決定本屆金球獎頒獎典禮的晚宴菜單以植物為本，1,300名明星客人享用純素飲食，場內不會提供膠樽水，組織總裁Lorenzo Soria接受CNN訪問時表示，氣候危機不可忽視，前路的挑戰可以做得更好，以植物為本的飲食，是解決一個大問題的起步。菜單由舉辦過49次金球獎頒獎典禮的酒店The Beverly Hilton行政總廚Matthew Morgan牽頭，帶領11名廚師，120名烹飪人員，50名調酒師，160名管家和250名服務員組成的團隊確保當晚的飯菜妥當。

按圖有Golden Globes官方影片，直擊當晚酒店廚房準備純素晚宴的實況︰

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HFPA總裁Soria於The Hollywood Reporter受訪時再強調︰「我們不認為一頓飯會改變世界，但我們採取小改善來提高大環境認識。我們所吃的食物，其加工、生長和處置方式，也是導致氣候危機的原因。」

金球獎晚宴中的主菜以杏鮑菇模仿帶子，杏鮑菇確是素食界中的模仿高手，可扮演海鮮及肉類例如帶子、魷魚、雞肉及豬扒。記者亦試過以杏鮑菇做成「帶子」，口感彈牙易入味，以香煎烹調叫人驚喜。

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豉椒炒素魷簡單家常菜，以杏鮑菇仿魷魚圈。（岑卓熹攝）

按圖有「豉椒炒素魷」食譜︰

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