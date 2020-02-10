【奧斯卡2020】《上流寄生族》奪4獎　導演奉俊昊6金句顯事業態度

由韓國導演奉俊昊編劇及執導的電影《上流寄生族》，成為首部贏獲奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳國際電影、最佳原創劇本獎的亞洲電影！看過這部電影的朋友，定必被它那鬼斧神工，富有娛樂性又充滿人文關懷精神的情節所感動。

奉俊昊不算多產的導演，但每齣作品都獲不少好評，甚至被外界喻為鬼才導演。重溫以下幾句出自他口中的金句，或許你能窺出他的成功秘訣！

導演奉俊昊勇奪奧斯卡最佳導演及最佳原創劇本獎。 (Kevin Winter/Getty Images)

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6句奉俊昊關於工作的金句（按圖了解）

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1. 【對工作的認真】

「無論我在哪裡工作，我無法製造一齣不是經過100%創意控制和最終剪接的電影。如果可以保證製作出這樣的電影，我可以在任何地方工作。」

「凡事都要管」未必是控制狂，也可以是工作認真、不肯馬虎了事的表現，否則《上流寄生族》也未必可拍得如此出色吧？

2. 工作不假手於人

「我一直也是自己寫劇本。」

不少人在「上位」之後，總愛把不顯眼但重要的工作分派給下屬或其他人做，但奉俊昊卻認為要拍一齣好的電影，仍堅持負責編寫劇本的。

3. 有自信

「當你克服了看字幕，你會發掘到更多精彩絕倫的電影。」

職場上有自信，保持不卑不亢會贏得別人的尊重。奉俊昊在2020年1月在金球獎頒獎禮上就有霸氣地指，如果歐美國家接受加了字幕的電影，世界會更海寬天空。

4. 見好就收

「我不寫任何續集或翻拍。」

不少人會將一條成功的橋「翻兜」再「翻兜」，在A計劃用完，在B計劃改少少再用！奉俊昊則堅持見好就收，這樣才可以突破自己。

5. 突破常規

「我對類型電影有很複雜的感覺。我對它又愛又恨。我很希望觀眾感受到該類型帶來的刺激，同時我嘗試背叛和破壞觀眾對該類型的期望。」

工作上處處跟足傳統的好處是安全，但就很難突圍而出，因為跟足前人所作，驚喜欠奉。處理電影也一樣，一齣包含幽默、浪漫、緊張、驚慄及悲傷元素的劇情電影，奉俊昊就拍得到。

6. 專注

「別人問我為甚麼我不像朴贊郁般創立自己的公司，我卻指寫作和導演填滿我的腦海，我沒有興趣去經營一間公司，而且這不適合我的性格。」

不少人會在一個範疇成功後發展副業，又或者開公司，以達到全方位發展。不過奉俊昊就有自知之明，希望自己只專注於電影。拍電影如此專注，難怪巧奪天工。

資料來源：inspriringquotes.us,meaww.com,cielo24.com

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