【入廚貼士】1種食材令軟爛茄子變爽甜蘋果　整啫喱味道神奇地好

一直是日本節目《生活小貼士》的忠實觀眾，日本人的生活小智慧確實讓人拜服，早前其中一集就談到小朋友偏食問題，茄子原來是小孩子最討厭蔬菜的第4名，讓家長傷透腦筋。不過有位嘉賓就用了神技處理茄子，再加1種超常見食材，結果居然完美複製出蘋果的味道和口感，記者照辦煮碗做了一次，同事和家人都直呼神奇，完全吃不出是茄子！ 攝影：鄧穎琪

日本節目《生活小貼士》每集都會邀請家務專家作嘉賓，分享讓生活更方便的家居小撇步，早前一集嘉賓「家務A夢」受家長委託，家長指自己的女兒有偏食習慣，不喜歡吃茄子，於是家務A夢就運用秘技，先在茄子切法下手，再加入一種食材就令軟腍腍的茄子，變成糖漬蘋果般酸甜爽口，之後他更製作出聽起來十分奇怪，味道卻意外地好的茄子啫喱，小孩子還以為是蘋果啫喱，一啖又一啖歡喜地吃下。

節目組指出，茄子是小朋友最討厭的蔬果第4位，原因是口感軟爛、有澀味或是沒有味道等。（《生活小貼士》節目截圖）

「家務A夢」於是用茄子跟檸檬聯乘，表示可將茄子變成小朋友愛吃的蘋果！（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖看看讓茄子變蘋果般口感的「魔法」、步驟和小貼士：

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接著便是試食部分，其實起初嘉賓聽到「家務A夢」要用茄子製作成啫喱時，都皺著眉，覺得不能接受，還笑問：「家務A夢你今天是不是儍了？」然而，眾嘉賓跟小女孩百華試食後都感到很神奇，詳情可看下圖。至於記者亦叫同事來試食我親自製作的茄子啫喱，有同事說：「嘩！真係蘋果味㗎喎！好犀利！點解可以咁嘅？」另一位同事亦說：「真係食唔出係矮瓜，幾好食喎！」

茄子味的啫喱，看上去跟普通的蘋果啫喱沒兩樣。

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按下圖有簡易版茄子啫喱食譜圖，以及不失敗秘訣，歡迎下載：