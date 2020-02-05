【入廚貼士】冷藏鰻魚3招變柔軟冇腥味　媲美高級餐廳出品

近來武漢肺炎肆虐，香港人為了慳口罩，加上外出用餐又不知是否衛生等等，都減少了外出，寧願購買一些雪櫃常備食材，如急凍雞翼、豬扒等等，方便隨時下廚煮個家常便飯。其實鰻魚都是一個很方便的食材，但超市買到的冷藏蒲燒鰻魚，加熱後通常都又硬又霉，跟「好味」沾不上邊。日本節目《生活小貼士》的嘉賓「複製大介」，就分享了獨門秘技，讓冷藏鰻魚升級至高級餐廳出品一樣，軟綿綿之餘更滲透著炭燒香氣！

鰻魚飯是日本傳統美食，年前更有專賣鰻魚飯的日本名店過江龍進軍香港，想食到一碗質素不低的，至少都要上百元。不知道讀者有沒有試過自己在家製作鰻魚飯，通常都是去超市買冷藏蒲燒鰻魚，加熱，倒入附送的鰻魚汁拌飯吃。好吃嗎？並不，但在家中食，難道要買條新鮮鰻魚自己劏嗎？更沒可能吧。日本節目《生活小貼士》每集都會請家務專家作嘉賓，分享讓生活更方便的家居小撇步，早前一集嘉賓「複製大介」就教觀眾將800円的超市鰻魚，華麗變身成高級餐廳質素，無論肉質或醬汁都是一流，主持人在後來的盲試中，更誤以為他所炮製的鰻魚，是購自高級鰻魚飯店！

搞笑藝人組合Ushiro City成員的阿諏訪泰義，另一身份是廚師，他在《生活小貼士》節目上化身成「複製大介」，靠著「神之舌頭」複製名餐廳的美味，早前已試過複製日本老牌餃子名店的招牌煎餃子。（《生活小貼士》節目截圖）

試過自己煮超市買回來的鰻魚，肉質很乾、夾雜住腥臭味，魚皮又韌，今次「複製大介」幫柴皮鰻魚「妙手回春」的技巧共有2個重點，首先是煮之前加1個步驟，使肉質去走腥味以及軟綿綿，之後他會在焗鰻魚時加入一種材料，即使不用炭燒，只用小焗爐，都可以讓鰻魚散發住濃濃的炭燒香氣。

超市買到的冷藏鰻魚，加熱後通常都又乾又柴。（《生活小貼士》節目截圖）

只要學到複製大介的技巧，廉價鰻魚都可以搖身一變成高級餐廳出品！（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇「複製大介」升級廉價鰻魚的秘技：

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來到試食時間，主持人坂上大讚鰻魚有風味，幾可亂真，說是高級餐廳的出品都會有人信，於是節目組決定來一個盲試！工作人員先準備好兩碟鰻魚飯，一碟是「複製大介」所製作的，另一碟則是從知名老店買回來的高級鰻魚飯，讓幾位主持和嘉賓閉著眼試食，看他們能否正確說出哪一碟才是餐廳出品。

節目組買來鰻魚飯老店うなぎ㐂代川的鰻魚飯。（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖看清試食結果，嘉賓能否試出哪個是鰻魚老店的出品，或是超市冷凍貨色：