煮奄列貼士｜免油免鑊鏟10分鐘煮奄列大法　超簡單3貼士只需1個袋

嫩滑美味蛋料理從來易學難精，要做出完美奄列亦實在不易。有日本人就自創密實袋煮奄列大法，10分鐘內完成，配料隨意，方法簡單，完全免油又慳工夫。記者實試這個方法，究竟能否100%還原完美奄列？



記者實試 10分鐘密實袋奄列

日本人經常都想出千奇百怪的入廚小撇步，在網上見到這個密實袋煮奄列方法，只需加入洋葱、青椒、番茄等配料，10分鐘便成功煮出充滿蛋香的奄列！不少人看過影片都說：「冇可能啦，邊整到咁靚呀？」記者今次親自實試，看結果如何？

日本影片中的奄列，看來蠻吸引，像蛋包飯上面的滑嘟嘟的蛋。（影片截圖：Beable）

平時煮奄列，一般都需要用平底鑊，再下油去煎，對新手來說，反蛋更是高難度動作！（資料圖片）

請按下圖睇密實袋奄列的所需材料、步驟和小秘訣：

所需材料很簡單，包括：雞蛋2隻、罐頭磨菇10片，茄汁適量。

材料：

雞蛋2隻、罐頭磨菇10片、茄汁適量；也可用新鮮蘑菇、火腿、車厘茄或香葱等配料

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做法：

1. 準備耐熱的密實袋，將雞蛋打進密實袋。或在碗裡打蛋再放入袋。

2. 用手擠壓密實袋，撈勻雞蛋。這樣可省去打蛋的步驟，不用清洗打蛋器、筷子或叉。

3. 加入配料，將密實袋鋪平，慢慢擠出多餘空氣並封好，過程中小心別讓蛋液流出。

4. 先煲滾一鍋水。將密實袋的奄列垂直放入鍋中。以小火煮8至10分鐘。

5. 放涼後，慢慢將奄列從袋中倒出。擠上茄汁調味便大功告成！

不失敗貼士

~蛋易熟，不用開太猛火。但仍需用耐熱度高的密實袋，避色釋出有害物質。

~若擔心奄列難以成形，擱在鍋邊便不會倒。

~主要利用密實袋塑形，所以奄列上會有痕，或算是小瑕疵，但擠上茄汁可作掩飾。

切開之後，便見到內裡的蘑菇餡。

必用耐熱密實袋

參照這個方法煮出的奄列，一Take過便完成！必須再三提醒大家記得用耐熱密實袋，如過百度的佳能密實袋等，因為密實袋的物料一旦受熱過高，有可能釋出毒素。說回是次測試，記者認為確實很方便，塑形效果也比預期中好。

不過，這個蛋比平日的奄列厚和硬身，個人認為口感稍遜於平日的奄列，而且味道偏淡，建議在打蛋過程中加點鹽，或加些能提味的配料。