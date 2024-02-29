豬肉保鮮｜冰鮮豬/急凍豬營養味道4大分別！正確儲存5步放1年都得

豬肉，賞味期有限，但只要學懂正確的儲存豬肉5大步驟，豬肉的保質期便可延長，一星期甚至一年半載！不過，原來冰鮮豬跟急凍豬存放和解凍方法各有不同，口感和營養亦有分別。不同烹調方式，應選用豬肉什麼部位，蒸、炒、燜、炸、燉專家教你應如何配搭。



除了冰鮮豬，冰鮮雞也很受歡迎。（受訪者提供）

1個方法豬肉延長保鮮期至年半

豬肉除了新鮮豬肉外，有冰鮮或急凍肉之分。新鮮豬肉一般只可保存3天，冰鮮豬肉最多可保存7天，但要放在-18℃的地方，即雪櫃的冰格內，否則也只能存放4天。至於急凍豬肉，則可保存3個月至半年，若放在專業冷凍櫃甚至可保存1年至年半。

健康農場店長曾泰，擁有43年從事豬肉行業的經驗，他教大家，買豬肉回家後，若想保持新鮮，不能直接放進雪櫃，還有一些步驟一定要做，才能保持肉質鮮美。

按圖看清豬肉保鮮5大步驟：

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1. 豬肉買回來後若不即時食用，需先分好每次使用分量，並獨立保鮮袋盛載。

2. 擠出袋中多餘的空氣，避免抽乾水分，影響肉質，亦可減少氧化的機會。

3. 切記毋須預先沖洗。

4. 如即日食用，可放入4℃或以下的雪櫃冷藏。

5. 如不即日食用，則把豬肉存放於-18℃或以下的雪櫃內。

若用鹽或醬料醃製過的肉類，因當中鹽分高，有效抑制細菌生長，故醃肉的保存期可以稍微延長。



如果儲存或烹調不當，白白浪費了一塊靚豬肉。(受訪者提供)

冰鮮或急凍豬肉，營養和口感的差別究竟有多大？(請按下圖)

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口感方面：



冰鲜豬肉：因低溫屠宰，由包裝到銷售，整個過程一直控制在0-4℃的環境下，能減少空氣、溫度、水分對營養及肉質的影響，抑制大多數微生物繁殖，減緩肉質腐敗更安全衛生。烹煮後能保持多汁味美，柔軟有彈性。

急凍豬肉：由於-18℃下儲存，會產生冰晶，破壞肌肉纖維，水分會流失，肉質變硬，解凍後組織則過於鬆軟，失去彈性和肉汁，而且不能分辨存放時間的長短。

新鮮豬肉：由本地屠場屠宰，經運輸送到本地豬肉檔，當中豬肉有機會曝露在室溫中，相對肉酸味較重，較容易滋生細菌。

冰鮮或雪藏豬肉較新鮮豬肉便宜，是不少家庭主婦的選擇。（受訪者提供）

營養方面



冰鮮豬肉：使用排酸技術儲存，能減少營養流失，營養價值不比新鮮豬低。而排酸過程還會令組織蛋白酶活化，令肌肉组織相對鬆軟，蛋白質在酶的影響下分解成氨基酸，增添了肉的鮮味和營養。

急凍豬肉：雖然急凍過程中，豬肉會產生冰晶，破壞肉質纖維，烹煮後影響口感，但仍能保留大部分營養成分。但如解凍方法不妥當，或作重複解凍，便會流失營養。

解凍方面:



新鮮和冰鮮豬肉：處理方法相若，煮食前只需由雪櫃取出，用水清洗乾淨，便可直接烹調。

急凍豬肉：最佳解凍方法是從冰櫃（-18℃）放入雪櫃（4℃）待1天，讓其自然解凍。如急需解凍，亦可連真空袋或保鮮袋放入清水中，待其解凍才烹調。

儲存方面：



冰鮮豬肉：存放溫度0-4℃，約可保存4天，如存放溫度-18℃可7天。

急凍豬肉：放於冰格-18℃或以下，可存放3個月至半年，存放專業冷凍櫃或倉庫可保存1年至年半。

生炒排骨、金沙骨、肉餅 豬肉部分要揀啱！

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健康農場的店長曾泰，77年入行，從事豬肉行業43年，教大家如何選購及處理冰鮮豬肉。(受訪者提供)

選購優質豬肉4大貼士：

1. 肉色均勻，呈淺紅色，有光澤，過分乾燥暗色則不新鮮。



2. 切面稍有濕潤而無黏性，不能過度潮濕和發黏。



3. 肉汁透明不混濁，肉質緊密有彈性，指壓凹陷後會略留痕跡，脂肪為白色。



4. 表面及深層有腐臭氣味，脂肪呈烏灰色，表示豬肉已變質。



按圖看清「豬肉不同部位宜配合哪些烹調方法」：

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不同部位豬肉也可炮製出多款美味家常小菜，不妨參考以下食譜，為你提供「今餐食乜餸」一點靈感。

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