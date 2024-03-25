節瓜削皮貼士｜免刀免刨節瓜點削皮？靠1物簡單安全丁點瓜肉冇嘥

節瓜，又名小冬瓜，是冬瓜的變種，但性平、不寒涼，能健髀利尿、消暑解毒，最適宜這個季節食用。節瓜，亦稱毛瓜，因外皮有層黃白色絨毛，粗硬綿密，口感不佳，一般都不會連皮帶毛烹調食用，所以下鍋前，首要任務便是「剃毛」！

攝影：張芷澄



節瓜新鮮 4大指標

節瓜的毛毛，雖不好吃，卻是它新鮮的指標，瓜身多毛墜手，無論深綠翠綠也呈光澤，身形渾圓，長短適中，便是新鮮的靚節瓜，多汁而嫩滑。

節瓜削皮 如何處理不浪費？

看過新手下廚，削節瓜皮如批薯仔，大片大片地連皮帶肉削去，完成後節瓜細了一個碼！其實，不用拿刀不用削皮器，也可為節瓜去皮毛。

你會用什麼為節瓜去皮？刨？即削皮器，還是小刀？按下圖看效果如何？

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削皮刀和小刀都會浪費大量的瓜肉，但除此之外，你可有想過信手拈來的一隻筷子也可以削皮呢？而且比起削皮刀還要方便好用，最重要是一點瓜用都不浪費。

按圖看清「筷子削節瓜皮」的方法及效果：

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筷子削皮，先要使用有角的筷子，不能使用圓筷子。以筷子的角邊作刀鋒，向節瓜斜斜的一下一下批下去便可。由於筷子角沒有刀那麼鋒利，卻剛剛足夠刮去表面的皮毛，薄薄的一層皮茸，不會刮走太多肉做成浪費。

3種工具當中，以筷子削出來的皮最薄，最沒有黏着瓜肉，最不浪費。

測試結果顯示，想節瓜保留青翠的表皮，又不浪費任何瓜肉，最佳方法便是以筷子或刀背輕輕刮除表皮，不損丁點瓜肉，也可把毛毛除掉。然後切片或切條便可入饌了，可煮粉絲蝦米煲，或滾節瓜鹹蛋湯也可。

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