清洗氣炸鍋｜洗錯氣炸鍋慘變曱甴竇？6招徹底清潔 3個地方最易漏

氣炸鍋方便快捷，曾經風靡一眾烹飪初哥、老手，但有否發現明明每次都有好好清洗內鍋，用久了還是會傳出一陣油膱味？其實，每次需要清潔的地方不只內鍋！



氣炸食物期間 突然走出幾隻小強！

筆者曾經在Facebook一個氣炸鍋群組看到一個帖子，有位網友在一次使用氣炸鍋期間，中途有數隻小曱甴在氣炸鍋旁走出。儘管已經清潔內鍋數次，但每一次運轉時仍出現小曱甴，故在群組中求救，不知如何解決。

氣炸鍋以高速對流的原理，令熱空氣帶走食物表面的水分，逼出食物油脂模擬「油炸」效果，因此有時候食物殘渣會吹起，黏在加熱板或風扇上。（資料圖片）

有網民懷疑曱甴已在氣炸鍋內落地生根，建議她為氣炸鍋進行一次大清潔，及提醒網民每次使用氣炸鍋後除了清潔內鍋外，加熱板及風扇都不能忽視。因氣炸鍋在運轉時會把食物的殘渣吹起（如麵包糠），黏在加熱板或風扇上。久而久之在沒有清潔的情況下，容易引來曱甴或其他生物寄居。

以製作炸雞為例，如要用上麵包糠，當風扇開啟後便有機會吹走麵包糠。（資料圖片）

如何清潔氣炸鍋內鍋、加熱板及風扇？

氣炸鍋的品牌及型號有過百種，最理想的當然是按說明書的方法清潔，若然怕麻煩不想看說明書的話，應選用一些天然和中性的清潔劑，避免破壞氣炸鍋的內層及塗層，同時減少油垢或殘渣累積。

按圖看清潔氣炸鍋內鍋、加熱板及風扇的步驟及貼士：

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加熱板清潔



步驟1：加熱板跟風扇之間墊上廚房紙，以避免水分流到風扇下方的摩打。

步驟2：把清潔劑噴到海綿上，刷洗加熱板表面。再刷洗加熱板中間的每一個內圈。

步驟3：之後把海綿沾上熱水，把殘留在加熱板上的清潔劑擦走。

風扇清潔



最好的方法是把風扇拆下來清洗。否則可直接用廚房紙或棉棒沾上熱水，從縫隙慢慢擦走污垢。

內鍋清潔



步驟1：用溫水把內鍋浸泡10-20分鐘，令油脂浮出。

步驟2：用中性清潔劑及海綿刷洗內鍋。

步驟3：清洗完後，景乾才收起。

徹底清潔6貼士



1 不可使鋼刷或硬毛刷清洗加熱板，以免損壞其塗層。

2 每部氣炸鍋的設計或略有不同，如加熱板在上方，建議將氣炸鍋上下顛倒放置，以利清潔。

3 如殘渣黏在加熱板上，可用軟質到中等硬度的毛刷清除。

4 剛使用完的氣炸鍋，不建議拿去沖洗，因大部分氣炸鍋的內鍋都有塗層，溫差過大可能令塗層剝落。

5 用海綿及中性清潔劑刷洗，可避免刮傷塗層。

6 清潔完成後，用乾淨毛巾擦拭乾淨，接上電源，空鍋運轉幾分鐘烘乾內鍋。

同場加映：氣炸鍋如何開鍋？

除了清潔外，如果喜歡的也可以進行開鍋步驟，主要是用來去除新機的塑膠味。如果打開後沒有塑膠味則可以跳過此開鍋步驟。

按圖看氣炸鍋開鍋步驟：

步驟1：準備檸檬或橙皮，放入內鍋中。

步驟2：根據說明書推薦的溫度、時間、進行第一次運轉。

步驟3：完成後，取出果皮，清洗內鍋，待溫度冷卻後用抹布擦洗加熱板部分。