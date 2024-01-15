薑黃營養｜降血壓血糖防關節炎4類人慎食　2最佳食法加1物助吸收

新冠肺炎爆發初期，曾經有傳言指吃薑黃粉可增強免疫力、對抗病毒。雖然此事並沒有研究證實，但薑黃粉有豐富抗氧化劑及蘊藏對呼吸道系統有利的活性成分，可減低呼吸道被病原體入侵。最簡單吸收薑黃素的營養，當然是將1茶匙薑黃粉倒入口中，但如想更有效攝取當中的營養，又應該怎樣吃？



薑黃素 抗老化防心血管疾病

薑黃（Turmeric）主要含澱粉質、纖維和植物性營養素，當中最珍貴的營養便是薑黃素（Curcumin），是一種抗氧化營養素。從50多年前薑黃素已被證實對改善血糖、血脂與肥胖有非常明顯的功效。除了對減肥有效外，薑黃素更有助清除體內自由基，有助抗老化、降低膽固醇、預防心血管疾病及防癌，亦有助抗炎如關節炎。

薑黃中的「薑黃素」，營養價值素來備受推崇，抗氧化功效強，亦有助紓緩炎症。（GettyImages）

2種食法 減苦澀易吸收

薑黃素的好處如此多，而且進食方法簡單，煮飯、煎魚、或是煮肉時也可以添加薑黃粉，是一種可以輕鬆食用的天然營養素。雖然薑黃素對身體帶有正面的影響，但是它體內吸收率低，不過有2種方法可以令身體更有效地吸收薑黃素，同時抵消其苦澀味。

到底應該如何吃才能大大提升它在體內的吸收率？（GettyImages）

按圖看2種食法促進身體吸收薑黃素及食用分量：

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1. 薑黃粉跟油脂同煮：由於薑黃素是脂溶性，跟油脂同煮有助消化和吸收。

2. 烹煮薑黃粉加入黑胡椒：黑胡椒內的胡椒鹼，有助吸收。

4類人慎吃薑黃或薑黃粉！

基本上只要不是以下4類人士，在正確食用量下，都可以安心食用薑黃或薑黃粉。不過亦要根據自己的健康狀態，如有任何疑問都應詢問自己的家庭醫生或營養師。

按圖看需慎吃薑黃4類人：

薑黃粉可以點食？

最簡單的食法是煮薑黃奶（黃金奶），將牛奶或豆奶於小鍋或杯內，加入適量的薑黃粉及黑胡椒，翻熱至微滾即成。但薑黃粉不只可以加入飲料中，更可以加入料理中，對比下加入料理中更為方便快捷。

薑黃奶（黃金奶）它源起印度，在經痛及睡得差時飲用可改善問題。將牛奶或豆奶於小鍋或杯內，加入適量的薑黃粉及黑胡椒，翻熱至微滾即成。（資料圖片）

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資料參考：衛生署、healthline