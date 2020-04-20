【東京Mr.Cheesecake】No.1芝士蛋糕食譜公開　被譽為人生最好吃!

芝士蛋糕是烘焙新手必學的蛋糕之一，想嘗試比較特別的味道？不如在家製作以軟心芝士蛋糕為號招，在東京十分有名的Mr. Cheesecake蛋糕！近日創辦人田村浩二便公開了自家的芝士蛋糕食譜，更教授如何令味道昇華的食法。不能到東京品嚐，在家自製也是一個不錯的方法！

新冠肺炎的疫情下，大家都慢慢培養了烘焙的興趣，早前亦有網民表示烘焙店大排長龍，麵粉更一度嚴重缺貨。不少烘焙人士叫苦連天，誰會猜想到一包麵粉變得如此罕有。製作蛋糕不一定要用上麵粉，以東京有名的Mr. Cheesecake蛋糕為例，他們的芝士蛋糕沒有用上丁點的麵粉，全憑濃郁的芝士味及軟滑濕潤的口感而有「日本東京No.1 芝士蛋糕」之稱。

Mr. Cheesecake有「日本東京No.1 芝士蛋糕」之稱。（IG@mr.cheesecake.tokyo）

Mr. Cheesecake由田村浩二主理，主打「不是世界上最好，但可能是人生中吃過最好吃」的芝士蛋糕，因繁複的工序令Mr. Cheesecake每天只有32份的產量。田村浩二為了讓在家抗疫的人也能享受這個「人生中吃過最好吃」的芝士蛋糕，公開了簡易版本，在家也能嘗到夢幻甜點的滋味。再配以早前大熱的手打400次咖啡，那麼在家中都有咖啡店的享受！

咖啡剛好可以中和芝士帶來的滯膩感。（IG@mr.cheesecake.tokyo）

除了芝士口味外，亦有朱古力和士多啤梨開心果味，不過今次的食譜只教授經典的原味。

按圖看日本東京Mr. Cheesecake「No. 1芝士蛋糕」食譜及令味道昇華的食法：

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Mr. Cheesecake的簡易食譜一出，不少日本人亦在家嘗試，從相片看跟官方成品有很多相似的地方，在配以之前大熱的手打400次咖啡，便能在家自製日式咖啡店感覺！

按圖看日本網民的製成品：

在家除了可以自製Mr. Cheesecake的「東京No. 1芝士蛋糕」外，坊間亦有多款芝士蛋糕的食譜，最近「面燶燶」的巴斯克芝士蛋糕便是大熱的食譜之一，質感比平常吃的芝士蛋糕膩重。如果不想吃過膩的芝士蛋糕，亦可以選擇最簡單的日式芝士蛋糕，一樣芝味濃郁。以下6款芝士蛋糕，總有一款啱你心水！

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