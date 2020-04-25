【皇室食譜】英女皇戴妃前御廚公開英式鬆餅食譜　鬆軟綿4大貼士

英國皇室的前任御廚Darren McGrady，最近開設Youtube頻道示範皇室喜歡的菜餚，公開英女皇也愛吃的英式鬆餅食譜，親自示範如何製作，講解詳細過程，記得4大最主要貼士，買齊簡單易找的材料，便可以嘆到英女皇級的英式鬆餅。太值得推介大家在家中嘗試做呀！

Darren McGrady自家的Youtube煮食頻道，曝光約3星期已經有15.3K subscribers，最多人觀看的是英女皇也愛吃的英式鬆餅。英式鬆餅粉絲大飽眼福了，一個個新鮮出爐的英式鬆餅金黃鬆軟又別致！

英國皇室的前任御廚McGrady建立自家的Youtube煮食頻道，公開英女皇也愛吃的英式鬆餅食譜，親自示範如何製作。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

按圖有英國皇室英式鬆餅詳細食譜 及 4大貼士︰

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製作皇室英式鬆餅，我們總結出McGrady的4大主要實用貼士：

（一）麵粉混合牛油後，要擦得細緻像麵包糠，鬆餅口感更鬆、軟、綿。

（二）加入雞蛋和牛奶後，確保不要太大力搓揉及按壓麵糰，不要像製作麵包一樣，否則麵團被擰緊，鬆餅口感便不夠軟熟。

（三）如果麵糰有點乾，則逐漸添加剩餘的牛奶，避免麵糰一下子太黏。

（四）掃蛋漿上色（glazing）只用蛋黃，因為蛋白水分高，烘出來的色澤會被擦淡。

外脆內軟的英式鬆餅，配合jam及clotted cream享用，是英女皇最喜歡的下午茶。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

每次McGrady呈上鬆餅前會先試味，隨意掰開鬆餅，加些牛油享用。McGrady在片中非常滿意自己的作品，讚嘆了數次So Delicious！他也非常喜歡吃英式鬆餅。

按圖有享用英式鬆餅的小禮儀︰

McGrady在白金漢宮（Buckingham Palace）的廚房擔任英女皇（伊麗莎白女王二世）、戴安娜王妃、威廉及哈里王子的私人御廚師長達15年。現時身兼多職，是廚師、作家及烹飪顧問等，首本食譜書名為《Eating Royally》，今涉獵youtuber角色，分享示範英國皇室喜歡的菜餚，使大眾也有機會在家DIY皇室食譜。

McGrady在白金漢宮廚房擔任英女皇、戴安娜王妃、威廉及哈里王子的私人御廚師長達15年。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

片中他亦憶及在皇室工作時的點滴，英國皇室晚上7點晚餐，在早午餐（brunch） 及晚餐之間，會享用下午茶， 三文治及烘焙點心（pastry），有朋友來訪時亦會一起享用下午茶。英女皇不會天天享用原味鬆餅，會梅花間竹地，一天吃原味鬆餅，另一天要提子乾鬆餅。McGrady分享有一次隨英女皇飛往澳洲，當地是清晨5點，但對於英女皇來說正是英國的下午茶時間，因此McGrady便開始忙碌起來製鬆餅了。英女皇享用鬆餅時，喜歡先塗jam然後塗clotted cream。

對於先塗jam或是clotted cream，McGrady說並沒有劃一的標準，隨喜好及各地的差異而定。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

參考資料︰Darren McGrady Youtube