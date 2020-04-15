【Basque Cheesecake食譜】巴斯克芝士蛋糕最緊要燶！新手必成功

在400次咖啡前，巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）原來已紅透2019的網絡，這股刻意烘燶蛋糕的熱潮持續到2020。一塊面燶燶的芝士蛋糕毫不漂亮，卻有如斯魅力，吸引聚眾的目光，人人跟風做起來。它勝在夠「是但」簡單，夠狂野粗糙，不用太講究，不需要秘技，將5樣材料拌勻，用高溫200°C烘30分鐘出爐。

好神奇！明明是燶了，蛋糕的味道卻沒有絲毫焦味，只有濃郁的芝士味。我守在焗爐旁邊觀察，不怕蛋糕面被燒焦，只怕未夠焦，得不到巴斯克芝士蛋糕的精髓。Basque Burnt Cheesecake說明要Burnt，目的就是要夠燶，老實說，其實我更怕烘焙紙被燒掉。

巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）為「優雅」刷新定義，夠燶才是真締。

或者你有疑問，巴斯克芝士蛋糕跟平日的紐約芝士蛋糕、美式芝士蛋糕有何分別？基本上製作過程完全沒有分別，紐約芝士蛋糕有4樣基本材料︰忌廉芝士、糖、雞蛋及牛油，質感比較膩重；巴斯克芝士蛋糕有5樣基本材料︰忌廉芝士、糖、雞蛋、忌廉及低筋麵粉，較為輕巧、軟綿、水分較多。然而，兩者一樣充滿飽和脂肪及濃烈的芝士味，宜配花茶及黑咖啡淺嘗。

巴斯克焦香芝士蛋糕相比紐約芝士蛋糕，較為輕巧、軟綿、水分較多，但濃烈的芝士味不變。

巴斯克芝士蛋糕的發源地據聞是西班牙城市，多若斯迪亞（San Sebastián），一間名為La Viña Bar的餐廳始創，傳統的做法用經典的芝士蛋糕配料︰糖、忌廉、雞蛋和忌廉芝士製成，沒有任何撻皮，放在高溫下烘烤，使邊緣變焦、變硬，中心保持糊狀像卡士達醬。如今流傳各地後，巴斯克芝士蛋糕已出現不同變化，例如蛋糕的質感做得堅實一點，不會太稀爛方便切開。而不變的是粗糙「是但」的邊緣，神秘又焦黑的外表。

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以下是巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）影片示範︰

下圖節錄巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）的詳細步驟︰

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巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

這個簡單又令人難以置信的忌廉芝士蛋糕，外觀有些醜陋，烘焦了的表面看來神秘，但每個人品嚐後都贊同它的誘人風味。

看到其他網民所做的巴斯克芝士蛋糕，也略嫌此個版本未夠燶，不妨嘗試試200°C烘焙35-40分鐘。

下圖輯錄巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）帶來的全球熱潮，為「優雅」的芝士蛋糕刷新定義，夠燶才是真締︰