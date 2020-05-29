蔡依林喝水保養時間表│營養師教正確飲水法　缺水易肥過量火燒心

蔡依林一向予人自律及嚴己的感覺，講究運動及飲食，長期保持苗條纖瘦身形，據聞「喝水」是她的養顏抗老及預防水腫的秘訣，她曾在內地綜藝節目採訪中分享，每天會喝1,700至2,000毫升的開水。

蔡依林曾在內地綜藝節目採訪中分享每天會喝1,700至2,000毫升的開水，有喝水保養的時間表（jolin_cai IG）

按圖有蔡依林獨門喝水時間表︰

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就蔡依林的「喝水保養法」，記者查詢營養師王敏寧有關喝水的正確概念及方法。

喝水有指定時間表？

一般來說，喝水沒有指定時間表，個人的喝水量因人而異，不一定全是8杯水。若想藉着喝水來加速身體的循環代謝，同樣沒有特定的時間。

按圖多了解喝水的正確概念︰

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睡前喝水可避免水腫？

睡前喝水並不代表可避免水腫或構成翌日會水腫，當身體有足夠的水分，便不會自我儲水，故此不會有水腫的情況。

身體缺水便有機會致肥或水腫，導致體重增加。（Daria Shevtsova/Unsplash）

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飯後喝水更能幫助消化？餐前或餐後喝水對腸胃更有利？

夜間身體需要的是休息，喝太多水反而對身體構成負荷。（Nipapun@Pixabay）

按圖了解飯前、飯後喝水有何分別︰

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缺水時會特別有進食慾望，產生飢餓錯覺！

飲水怎樣有助抑制食慾？

喝水沒有指定時間表，個人的喝水量因人而異，若想藉着喝水來加速身體的循環代謝，同樣地沒有特定的時間。（Jana Sabeth Schultz@Unsplash）

按圖了解飲水如何有助抑制食慾︰