【下飯神器】辣椒醬一試難忘　老乾媽令農村創辦人身家暴漲近百億

愛嚐辣的人一定有聽過或有吃過「老乾媽」辣椒醬。這瓶不過十多元的辣椒醬是貴州特產，卻能紅遍全球，有「下飯神器」之稱，更令農村出身的創辦人陶華碧身家暴漲近百億。到底它有什麼吸引之處？

老乾媽是貴州特產，卻能紅遍全球，有「下飯神器」之稱。(網上圖片)

老乾媽的創辦人陶華碧1947年在貴州出生，由於她沒上過學，基本上是不識字的，但她最擅長做辣椒醬，亦即是今天的老乾媽。她在當地賣涼粉，並把自己調配的辣椒醬放在餐桌上，食客可自行添加辣椒醬於涼粉拌著吃。誰知她的辣椒醬大受歡迎，甚至有人專程來買辣椒醬，令她名氣急升。

一瓶十幾元的老乾媽令農村出身的創辦人陶華碧身家暴漲近百億。（網上圖片）

於是陶華碧便放棄涼粉生意，開了一間辣椒醬廠，並在樽上印上自己的樣子。至今，老乾媽令陶華碧身家暴漲至75億人民幣（約85億港元），令她成為辣椒醬界的傳奇人物，亦得到「火辣女神」的稱譽。

日本主婦用老乾媽作調味料，做一些小菜，如麻辣溏心蛋。（Instagram@muccinpurin）

一瓶不過十多元的老乾媽究竟憑什麼能全球熱賣呢？愛嚐辣的話，家裡一定要有一瓶老乾媽，絕對是萬能的辣椒醬。老乾媽的味道不算太辣，卻帶有花椒的麻辣，伴隨著豆豉的鹹香，一打開瓶蓋陣陣辣椒油香四溢，溫和不刺鼻，美味得令人上癮！相信老乾媽正是因此而得到大眾絕佳口碑。而且，老乾媽有「下飯神器」之稱，拌麵、炒菜、炒飯、炒意粉、炒烏冬，做什麼菜都可以，只要加一匙老乾媽，味道即時升級，非常百搭。有心機的話更可以以老乾媽作調味料，做一些小菜，如麻辣溏心蛋、紅油抄手、紅燒豆腐等都無難度。

按下圖看老乾媽萬能百搭美食：

+ 16 + 15 + 14

老乾媽風味雞油辣椒醬：

+ 5 + 4 + 3

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/05）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！