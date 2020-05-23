【入廚貼士】蔬菜入袋即放雪櫃便可保鮮？拖長保鮮期原來可靠報紙

新型肺炎肆虐，為了減少外去和社交接觸，不少媽媽都會選擇一次購入大量食物儲糧。不過食物存貨太多的話，不但會逼爆雪櫃，食物還很容易過期。特別是新鮮的食物，例如蔬果沒有指定有效保鮮期，只能靠自家保存方法令食物保質。放入雪櫃也不能完全有效保鮮，想延長蔬果保鮮期原來很簡單！

新鮮蔬菜營養豐富又好吃，但是街市超市人流密集，防疫期間還是減少外出較好。想買較大量的蔬菜，首先要學會揀新鮮蔬菜。蔬果要選擇色澤鮮明，表面乾淨沒爛，保鮮期自然較長。

新鮮蔬菜營養豐富又好吃，但是街市超市人流密集，防疫期間還是減少外出較好。（Unsplash）

至於怎樣有效保存蔬果，記得要冷藏，切勿放於高溫地方，否則蔬菜容易變壞。很多人習慣把蔬果放入普通膠袋再放入雪櫃冷藏，但雪櫃會抽乾蔬菜的水分，流失水分和糖分，影響口感。因此，想拖長蔬果保鮮期就要學會些小秘技！

想延長蔬菜保鮮期就要學會些小秘技！（Unsplash）

按下圖即看拖長蔬菜保質期貼士：

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雪櫃絕對是家中必備電器，亦是入廚好幫手，因此顏值是十分重要的。現時很流行外型復古可愛的雪櫃，不但實用，而且外型美觀，為家居設計加分不少。選擇一部性價比高的雪櫃為家居裝飾一下吧！

現時很流行外型復古可愛的雪櫃，不但實用，而且外型美觀，為家居設計加分不少。（Instagram@mg__miii）

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/23)

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