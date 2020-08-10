【在家抗疫】$299電飯煲粥飯湯、清蒸、焗蛋糕　一人料理提案

新冠肺炎爆發第三波，疫情持續，近日實行限聚令「加辣」，令不少打工一族為「吃飯」一事而苦惱。買外賣在街吃既麻煩又有感染風險，有機會的話倒不如在家安心吃頓飯。若是自己一個在家抗疫的話，煮什麼好呢？以下便為大家提供一人料理提案，每天都能吃到不同豐富的菜式，絕對不會吃膩！

冬菇臘腸雞髀肉蒸飯（Instagram@ms.hanabread_and）

相信大家近日都多了在家吃飯的機會，平日不少煮飯或不太擅長烹飪的話，總是拿不著主意煮什麼。不想每餐都捱杯麵的話，總是學兩手，簡單快捷煮出一頓美味的飯！

▼▼▼▼▼按下圖看一人料理提案▼▼▼▼▼

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想簡單快捷方便地煮飯，一個多功能的廚具是必需的！小米有品最近推出的悠伴便携多功能電飯煲只售$299，性價比極高，除了煲飯、煲粥之外，還可以煲湯、清蒸、焗蛋糕和做乳酪。一個小小的電飯煲已經可以包辦一天三餐，非常方便多用，是廚房的必備品！

▼▼▼▼▼按下圖看$299便携多功能電飯煲▼▼▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/10）

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