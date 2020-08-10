【在家抗疫】$299電飯煲粥飯湯、清蒸、焗蛋糕　一人料理提案

教煮
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎爆發第三波，疫情持續，近日實行限聚令「加辣」，令不少打工一族為「吃飯」一事而苦惱。買外賣在街吃既麻煩又有感染風險，有機會的話倒不如在家安心吃頓飯。若是自己一個在家抗疫的話，煮什麼好呢？以下便為大家提供一人料理提案，每天都能吃到不同豐富的菜式，絕對不會吃膩！

冬菇臘腸雞髀肉蒸飯（Instagram@ms.hanabread_and）

相信大家近日都多了在家吃飯的機會，平日不少煮飯或不太擅長烹飪的話，總是拿不著主意煮什麼。不想每餐都捱杯麵的話，總是學兩手，簡單快捷煮出一頓美味的飯！

▼▼▼▼▼按下圖看一人料理提案▼▼▼▼▼

+11
+10
+9

想簡單快捷方便地煮飯，一個多功能的廚具是必需的！小米有品最近推出的悠伴便携多功能電飯煲只售$299，性價比極高，除了煲飯、煲粥之外，還可以煲湯、清蒸、焗蛋糕和做乳酪。一個小小的電飯煲已經可以包辦一天三餐，非常方便多用，是廚房的必備品！

▼▼▼▼▼按下圖看$299便携多功能電飯煲▼▼▼▼▼

+19
+18
+17

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/10）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！

【在家抗疫】DIY美食套裝$138有齊全套工具 自製蛋糕腸粉無難度
【在家抗疫】$349超平膠囊咖啡機媲美Nespresso　沖出高質Cafe感
【在家抗疫】麻雀枱上看人品！7大令人討厭雀友　唔認帳未算最差…
【在家抗疫】北歐家品+LINE FRIENDS空氣清新機 打造簡約零塵空間
【在家抗疫】外賣盒藏細菌？簡易懶人電飯煲食譜合集 輕鬆煮美食!
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。