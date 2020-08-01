【飲食熱話】中秋應節月餅不可少！4大新奇口味推介　芫荽控必試

雖然現在離10月1日中秋節還有兩個月，但許多商家都已摩拳擦掌，推出早鳥優惠、新奇口味引起話題。月餅口味除了傳統、冰皮、廣式等選擇外，許多店家也都發揮創意，紛紛推出口味特別的月餅吸引消費者，其中有人為之瘋狂，有人恨之入骨的「芫荽」也進軍月餅市場，另外還有哪些少見的月餅口味呢？

一、芫荽月餅

芫荽在攻佔許多料理後，終於也進軍到月餅市場啦！喜歡芫荽的人愛不釋手，討厭的人對它恨之入骨，但前者今年有福了，因為台灣彰化北斗業者「香菜先生」和香港甜點品牌「秋夕」合作，於香港推出芫荽月餅，從餅皮到內餡都是滿滿的芫荽風味，裡頭還包著乾燥芫荽，一盒四件港幣268元（7月15日至8月31日期間預售價$228/盒）。

這款具有濃濃「香味」的月餅引起網友關注，直呼「太獵奇了」、「地獄料理」等留言褒貶不一，也有人表示想看討厭香菜的台灣YouTuber「視網膜」試吃，討論十分熱烈。雖然該月餅僅在香港限定店發售，但香菜先生也在Facebook預告，台灣將會推出其他新的芫荽聯名商品，讓粉絲非常期待。

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二、鮑魚月餅

被列為高級食材的鮑魚，大部分都用在較奢侈的料理上，但近幾年陸續有餅家推出「鮑魚月餅」，將客群鎖定在金字塔頂端，平均一個約50元起跳，送禮派頭氣勢十足，即使價格不便宜，仍然很快就銷售一空，不過也有媒體盲測試吃北京製造的鮑魚月餅，發現口感偏硬，只能說好不好吃見仁見智。

三、小龍蝦月餅

曾在中國紅極一時的「小龍蝦」也被包進月餅啦！去年中國江蘇淮安推出的小龍蝦月餅，搭上小龍蝦的熱潮，毫不手軟將其加到月餅內，平均一顆月餅加入6至8隻小龍蝦，讓客人每一口都能吃到Q彈的龍蝦肉，看似不搭的兩種食物迸出新滋味，在當地更是賣到缺貨。

四、燕窩月餅

知名燕窩品牌老協珍推出的燕窩月餅，把燕窩加入月餅內，堪稱是最高級的月餅之一，稀奇的組合意外巧搭，蛋黃內餡與燕窩鹹甜味結合，口感綿滑且為內餡帶來了多層次，主打健康養生，送禮又夠有質感，在月餅市場殺出一條血路，成為近年來相當熱門的口味！

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