【魚食譜】番茄魚肉餡餅一咬即爆滿滿湯汁　鮮味家常菜7步驟搞掂

鮮香的魚肉餡放入番茄塊，連湯帶汁一同包入麵皮中，烙至兩面金黃，一口咬下滿滿湯汁，香爆了。

番茄容易出湯汁，攪拌好的餡料要及時包入麵皮中，儘快烹煮，或拌餡時多放點太白粉，也可以緩解餡料出水的現象。

點擊下圖看清番茄魚肉餡餅所需食材、烹調步驟！

做法：

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書名：《就愛滿滿鮮甜味！極鮮魚料理》

作者：薩巴蒂娜

專業美食作者、營養師。前IT界精英，後進入傳媒產業，先後擔任多家知名美食生活月刊的主編，堅持做最好的美食雜誌與叢書。曾出版50多本暢銷美食叢書，更著有以美食為題材的小說及散文集。現在成立個人的美食工作室「薩巴廚房」，向大眾傳播她的美食理念與生活。