【魚食譜】番茄魚肉餡餅一咬即爆滿滿湯汁　鮮味家常菜7步驟搞掂

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鮮香的魚肉餡放入番茄塊，連湯帶汁一同包入麵皮中，烙至兩面金黃，一口咬下滿滿湯汁，香爆了。

番茄魚肉餡餅（萬里機構授權使用）

番茄容易出湯汁，攪拌好的餡料要及時包入麵皮中，儘快烹煮，或拌餡時多放點太白粉，也可以緩解餡料出水的現象。
《就愛滿滿鮮甜味！極鮮魚料理》：番茄魚肉餡餅烹煮訣竅

點擊下圖看清番茄魚肉餡餅所需食材、烹調步驟！

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做法：

1. 雞蛋加入麵粉中，加適量清水和成光滑的麵糰，包上保鮮膜，醒麵30分鐘。

2. 草魚肉洗淨，切成小塊，加少許鹽，倒入料理米酒，醃製20分鐘，放入調理機中打成細膩的泥。

3. 番茄底部劃十字，開水燙一下，去皮，切成碎塊；香蔥去根，洗淨，切碎；薑去皮，切末。

4. 魚泥中加入番茄塊、香蔥碎、薑末、胡椒粉、蠔油、適量鹽，攪拌至黏稠，即完成餡料。

5. 麵糰撕掉保鮮膜，分成多個等分的麵糰，擀成適量大小的麵皮。

6. 取適量餡料放入麵皮中，先將四周邊緣收起，再擀成餡餅。

7. 平底鍋中倒入適量橄欖油晃勻，燒至五成熱時放入餡餅，中小火煎至兩面金黃熟透即可。

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《就愛滿滿鮮甜味！極鮮魚料理》（萬里機構授權使用）

書名：《就愛滿滿鮮甜味！極鮮魚料理》

作者：薩巴蒂娜

專業美食作者、營養師。前IT界精英，後進入傳媒產業，先後擔任多家知名美食生活月刊的主編，堅持做最好的美食雜誌與叢書。曾出版50多本暢銷美食叢書，更著有以美食為題材的小說及散文集。現在成立個人的美食工作室「薩巴廚房」，向大眾傳播她的美食理念與生活。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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