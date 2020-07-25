【飲食熱話】BBC Food蛋炒飯短片被批錯到離譜　網民：好侮辱炒飯

《BBC Food》年前的一條煮食教學片，日前再度在網上「翻Hit」，並不是因為嘉賓煮得好，而是煮得太差，被YouTuber Uncle Roger狠批之後，網民亦加入聲討行列，炮轟片中主持整蛋炒飯的6宗罪，甚至說她侮辱了炒飯。究竟蛋炒飯的正確做法是怎樣？以下會分享台灣名廚阿基師的五星級炒飯貼士，保證金黃又粒粒分明，即使米飯過濕都救得返！

YouTuber Uncle Roger半個月前拍了一段名為「Uncle Roger DISGUSTED by this Egg Fried Rice Video (BBC Food)」短片，片中他一邊觀看《BBC Food》請印裔煮食Blogger Hersha Patel拍攝的炒飯片段，一邊旁述，結果他因為Hersha接連犯錯而愈講愈氣，甚至說：「你殺了我吧！」片段中，Hersha望住濕漉漉的米飯說：「這飯真好看。」Uncle Roger更直斥她對鏡頭講大話，指米根本太濕，應該重頭再煮。

Uncle Roger狠批Hersha Patel不會炒飯的這段影片已在YouTube錄得過百萬觀看次數。（YouTube截圖：mrnigelng）

自稱Rice Queen的混血KOL J Lou亦拍了一條片，斥《BBC Food》的炒飯短片實在恐怖，見到煮完的飯超濕，她不禁問：「依家食粥定整炒飯？」（YouTube截圖：J Lou）

其實Hersha Patel的炒飯片不是甚麼新片，乃發佈於去年4月，而自從Uncle Roger拍片「吐槽」後，《BBC Food》的facebook專頁也變得熱鬧起來，炒飯片引來多人「畀嬲」及留言，網民說：「好侮辱炒飯！」「錯到不可思議！」「條友真係唔識㗎喎！」「炒飯由頭錯到尾真係世界級！」究竟Hersha犯了哪6宗罪？

請按下圖睇煮食Blogger Hersha Patel的蛋炒飯錯誤：

Hersha Patel指自己的炒飯賣相很好，而且絕對美味，使她很自豪。（影片截圖：《BBC Food》）

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請按下圖睇更多網民評價：

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既然我們知道煮蛋炒飯有甚麼錯誤是不能犯，那究竟正確的炒飯又該如何去做？大家有聽過「金包銀」炒飯嗎？有超過20年教廚經驗的尤瑞昌師傅（中式飲食業課程高級教授、國家中醫藥膳製作師）就曾在訪問中提到蛋炒飯的4大步驟和貼士：

（1）米和水的比例是1:1。 （2）4隻雞蛋只取蛋黃拌勻熱飯，加少許幼鹽。 （3）蛋黃汁拌勻白飯，讓每粒飯都裹滿蛋黃汁，成為「金包銀」炒飯。 （4）中火起鑊，加1湯匙油炒蛋白至半熟，最後再加拌勻蛋黃的飯，炒勻即成。

尤瑞昌師傅建議煮飯的米和水比例，應為1:1，所以Hersha Patel的1:2比例就絕對是太多了，難怪煲完仍濕答答。（資料圖片/龔嘉盛攝）

許多人認為炒飯必須用冷飯，但亦有職業廚師主張用熱飯，各師各法，最緊要夠乾爽。（資料圖片/龔嘉盛攝）

不獨是尤師傅，其實台灣名廚阿基師都曾在電視節目《美食鳳味》中分享自己的蛋炒飯秘技，讓主持人讚嘆不已，更譽為是「五星級炒飯」。

請按下圖睇阿基師做蛋炒飯的步驟和心得：

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西餐名廚Jamie Oliver，炒飯時則愛加硬豆腐粒幫助吸水。（YouTube截圖：Jamie Oliver）

其實炒飯實在是飽肚、滋味又方便的食物，如果你都想試試自己煮炒飯，可參考以下3個有蛋的炒飯食譜。

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資料來源：mrnigelng