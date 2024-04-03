豆腐保鮮｜延長豆腐保鮮期1天變7天！3步驟只需加1種材料免換水

豆腐脆弱兼且保質期短，特別是在街市購買的新鮮豆腐，即使在炎熱的夏天下買回家並擺放在雪櫃中，一天後或會發出酸餿的氣味，不能食用。以下介紹的保存豆腐方法，只需3個步驟將保鮮期由1天延至7天，適用於已開的盒裝豆腐及街市豆腐。

攝影：余曉彤



坊間不少對於保存豆腐的方法都是每天換水及儲存在雪櫃中，保鮮期由1天延至3-5天，個人認為此方法並不是不好，只是比較麻煩需每天更換清水，而且也不確定是否能夠延長保鮮期。記者無意中在日本電視節目發現了一個方法，它稱可以把新鮮豆腐的保質期由1天延長至7天，而且免換水做法簡單！經過實測後發現此方法也實用有效，經過7日豆腐仍然散發出陣陣豆香。

保存豆腐，只需3個步驟即可將保鮮期由1天延至7天，仍然散發出陣陣豆香。

記者測試過後感到嘖嘖稱奇，故訪問了香港高等教育科技學院食品與健康科學學系蔡少薇博士這個「豆腐保鮮法」當中的原理及注意事項。在講解保鮮法前，為什麼新鮮豆腐這麼容易變壞呢？

請按圖看豆腐容易變壞原因：

請按圖看「豆腐保鮮法」完整步驟：

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豆腐保鮮法步驟：

1. 先把豆腐印乾水，盡量減少豆腐本身的水分。

2. 把豆腐放入密實盒中，倒入飲用水，水的分量必須要蓋過豆腐。

3. 加入一茶匙鹽，拌勻令鹽溶化於水中，蓋上盒蓋放入雪櫃以低溫（1℃至4℃）雪藏，即成。



為什麼於水中加鹽可延長豆腐保鮮期？

蔡博士稱鹽可以干擾微生物的生長，透過簡單的滲透作用，溶液中的鹽傾向與它們所接觸到食物中的鹽分達到平衡，造成水份從食物中移到外界。當鹽滲入食物內部，食物中的水活性下降，減低微生物生存和生長必需的自由水分子。從而減少微生物的滋生，防止食物腐壞，延長豆腐保存時間。同時需要把豆腐連水放入雪櫃（1℃至4℃）以低溫雪藏，抑制細菌生長。