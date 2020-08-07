【快速解凍】冷凍肉5分鐘急解凍3大方法　肉質不變營養不流失

抗疫期間，冷凍肉（急凍肉）的銷路報捷，由於存放的時間長，又有衛生包裝，不用直接暴露於空氣中，故此受到消費者青睞。凍肉的快速解凍方法有以下3個提議，衛生快捷，凍肉組織不受損，不流失營養，也不用耗水解凍「水長流」。

據食物安全中心的測試，最安全的解凍方式是提前將食物移至雪櫃下格（冷藏庫），讓水分從冰點以下的溫度逐漸升至4度，能安全抑制細菌滋長，保障解凍過程的食物安全。但是，此解凍方式時間十分長，若忘了前一天提前將冷凍肉移至冷藏庫，顯然此法不能應付急需。

冷凍肉類和冷凍海鮮是本港家庭常購買的食材。（VCG）

以下3大快速解凍方法是緩衝法，可運用家中已有的素材及工具來幫手，解凍時間基本上用5至10分鐘可完成。更精確的時間需按凍肉的大小、厚薄及包裝方式而定。

先了解快速解凍方法的3大好處︰

3大快速解凍方法，解凍時間基本上用5至10分鐘可完成。（尹嘉蔚攝）

鹽水解凍

按圖看做法︰

+ 5 + 4 + 3

利用自來水來解凍，要留意安全的做法是將凍肉用密實袋包好，再拿去浸水，避免污染食材，因為自來水含有細菌，直接接觸到食物表面或會污染食物，而水也容易帶走食物中的水溶性營養。

湯鍋解凍

按圖看做法︰

+ 6 + 5 + 4

錫紙解凍

按圖看做法︰

+ 3 + 2

解凍後的凍肉要盡早烹調及食用，並不能再放入雪櫃再冷凍！否則容易滋生細菌。

據食物安全中心的測試，在雪櫃、微波爐、室溫及流動自來水這4種常見的解凍方法中，最不建議的方法是室溫解凍，會容易滋生細菌。因為解凍的過程，冰晶融化及溫度提升，可漸漸滋長微生物及細菌，因此解凍的環境、溫度、衛生及時間需講究，避免食物被污染。

食物安全中心比較四種常見解凍方法之結果。（資料圖片）

切記勿將熱水倒在凍肉上解凍，即使時間快，但溫熱的環境使細菌容易滋生。另外，凍肉的表面因迅速升溫及膨脹，細胞被破壞，肉質會變老。熱水亦使凍肉表面的營養流失，較厚的凍肉中間卻仍有冰塊，並非良好的解凍方式。

按圖了解3大原因千萬不能倒熱水在凍肉上︰

1.會使凍肉的表面迅速升溫及膨脹，細胞被破壞，肉質變老。

2.熱水使凍肉表面的營養流失，而肉的中間仍有冰核。

3.溫熱的環境使細菌容易滋生。