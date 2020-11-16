【素食食譜】自家製豉汁蒸素魚＋茄汁煎魚塊　好味脆口不油膩！

編按：素食款式千變萬化，素魚除了有傳統的「芋頭魚」外，其他還有很多做法，看看下文作者的自家製豉汁蒸素魚和茄汁煎魚塊吧。

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

文章原文刊於01開講

大家想一想，如果想食素魚，通常第一時間想到的都是「芋頭魚」。我自己覺得炸芋頭吃太多很飽，如果在酒樓吃飯會很難繼續吃別的菜式。所以我想做一個美味可口又不太油膩的素魚，這款素魚你可以放不同的醬汁，味道和口感一流！

自家製豉汁蒸素魚和茄汁煎魚塊。（作者提供）

主要材料很簡單，大家跟我一起看看：

紫菜：三片 豆腐皮：七至八片 金針菇：一至兩盒 豆皮：一塊

這些材料很多超市都能買到，非常方便。我這一次加了奇亞籽粉來代替蛋，如果找不到可以不用，只要放多一點麵粉也可以。今次用了一湯匙白色奇亞籽粉，並加入大約2.5湯匙水，攪拌然後備用。這樣的份量可以代替一隻蛋。

將豆包洗乾淨，有時候豆包表面有一些多餘的油，用水洗淨後用廚房紙擦乾。接着將豆包切條狀，我用了七片豆包，如果你想做出來的效果密度比較高，那就切幼細一點，不然這樣也可以。

然後將金針菇切四段。不用頭部。然後將金針菇分開一絲絲。現在輕輕調味一下，加入½茶匙鹽和剛剛備用的奇亞籽糊，然後加入兩至三湯匙麵粉，麵粉份量取決於想製作多少餡料。

再加入一些磨碎好的薑容和少許白胡椒粉繼續拌勻。接着我們做一個厚厚的麵糊，像膠水般黏，用大約兩湯匙麵粉和一湯匙水攪拌，太厚或太稀可以自行調整一下，在麵糊裏加入少許海苔芥末粉和少許五香粉。

需要做一個厚厚的麵糊。（作者提供）

我們將一片大腐皮剪開兩片，然後將其中一片的中間塗上麵糊，放上紫菜，像膠水般黏着，將中間鋪滿紫菜就可以了。現在可以放上我們的餡料了！ 我這塊腐皮比較大片，所以餡料可以放比較多，餡料多少視乎你的腐皮多大，還有你想你做出來的素魚多大。

我們輕輕掃上少許麵糊在兩旁，然後將兩旁摺入，緊緊握住並慢慢捲起。如果你想也可以在這裏輕輕塑造形狀，記得最後在收口處將麵糊刷上去，然後粘住。

現在可以拿去蒸了，我稍微將其中一個腐皮塑造了素魚的形狀，然後將腐皮卷放上鍋裏，用中小火蒸15至20分鐘。

用中小火蒸15至20分鐘。（作者提供）

蒸好後放涼，我將其中一個素魚的中間切開，但不要切斷。這樣等一下煎起來會比較漂亮和醬汁也可以慢慢吸收，將素魚兩邊煎到金黃色，然後就可以做醬汁了。

切開但不要切斷。（作者提供）

將素魚兩邊煎到金黃色。（作者提供）

先放一些油，加薑絲和紅辣椒絲爆香。加入切好粒的橙色甜椒、兩至三湯匙豉汁醬、少許水、1.5茶匙糖和少許鹽調味一下。最後打芡汁，大約一茶匙粟粉加三茶匙水，再加入了少許綠色的菜心莖。

慢慢地把醬汁倒在純素魚上，非常香，差不多可以開飯，我還做了另一款更脆的。

豉汁蒸素魚。（作者提供）

將另一個素魚腐皮切成一塊塊，然後放一些油煎它。等到兩邊脆脆的，就可以拿出來，放在碟上。

然後調一些甜酸醬料：兩至三湯匙蕃茄醬，兩茶匙椰糖，少許鹽，1.5湯匙醋和大約一湯匙粟粉，放在鍋裏加熱再淋上去。

這樣就做好兩款素魚了，終於可以開飯了！

茄汁煎魚塊。（作者提供）

小貼士： 1）蒸好放涼後的腐皮可以先放在雪櫃裏，一至兩小時後拿出來煮，素魚更結實。 2）滾動腐皮時。一定要緊緊抓住。

內容提供：Vian素食屋

作者Instagram：Vianvegan_toronto

作者Facebook：Vian素食屋-你是維根 Let’s Vegan

作者Youtube：你是維根 Let’s Vegan!Vian素食屋

精選開講文章：

素食雞髀仔：自家製有機腐皮

蜜汁素叉燒：自家製麵筋

素食香菇滑雞蒸飯

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）