洗焦鍋貼士｜燒焦鍋底網傳用鹽就得？加2材料輕鬆洗8分鐘光潔亮麗

新年將至，是時候大掃除迎接更好運氣的時候！平日裡不小心把不鏽鋼鍋煮焦了，焦黑的鍋子往往泡水浸半天，加大力擦洗還是不乾淨，刷不掉碳焦的痕跡。如果用硬性材質的清潔刷，更可能刮損鍋子。要去除鋼鍋燒焦變黑的頑固痕跡，只要用兩樣常見的食材，便可輕鬆清潔焦鍋，即使用上濕透的廚房紙，擦拭幾下已統統將焦黑的部分洗淨。

攝影︰尹嘉蔚



炒菜後焦黑的鍋子，用簡單輕鬆的方法清潔，完好如初，甚至更光潔。

鹽洗焦鍋不可行

炒菜及炒餸時，油炒、醬炒，加上食材的糖分釋出，當火太猛，溫度高，不鏽鋼鍋底便會被燒焦。 去除鋼鍋燒焦變黑的污跡，有個輕鬆處理的方法，這個小貼士還有簡單的科學解釋。

網上有說撒上大量鹽巴，再加水，就可輕鬆地清洗燒焦的鍋，台灣中視新聞訪問化學老師指，鹽是不會溶解油的，加鹽洗焦鍋去碳不可行。鹽加水不可行，但有兩種常見食材加在一起，雙劍合璧比單用一種的效果更明顯。不用花時間及氣力猛擦，亦毋須令百潔布污卒卒，也能輕鬆洗淨焦鍋，光潔亮麗。

參考洗焦鍋的妙招：

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1. 將可樂約半杯，倒入燒焦了的不鏽鋼鍋。

2. 加入約1茶匙梳打粉。

3. 由於可樂是微酸性，梳打粉是鹼性物質，兩者碰上時，即時會有皂化反應，產生類似肥皂泡的現象。

4. 將可樂加熱煮沸約5分鐘。可以先開大火煮沸，然後改用慢免溢鍋。

5. 熄火後，倒掉可樂。加些評洗潔精，注水入鍋。不想令百潔布變污糟，可用廚紙擦拭。

6. 輕鬆擦幾下，碳焦已去掉不少。

7. 再過水清洗一兩遍，焦污已洗淨，完好如初。

背後科學原理 ︰

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1. 台視新聞訪問化學老師，指燒焦的不鏽鍋是氧化鐵，可樂是碳酸飲料屬酸性，可熱後加強酸性效果。

2. 氧化鐵碰到酸性物質會起化學反應，會把焦黑的地方除掉。梳打粉及醋也有相同功效。

3. 梳打粉是鹼性物質，與水融合後會產生氫氧根，與酸性的油污也有皂化反應，達到去污效果。

4. 酸性的可樂碰上鹼性的梳打粉，會有皂化反應，達到去污及除臭作用。

5. 至於，醋（乙酸）可溶於油，因此常用來除清各種油污，還有去味的功用。在對付鍋底焦痕，醋可與焦鍋產生金屬氧化物，發生化學反應形成醋酸鹽，有清潔作用。

記者嘗試二擇其一，只加熱其中一樣，同樣可去掉焦鍋部分的污跡，不過去焦的效果明顯未及兩者一起使用來得快及有效。

下圖是實驗過程︰

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