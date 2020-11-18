【清洗焦鍋貼士】燒焦鍋底如何洗？加2種材料除焦垢8分鐘超輕鬆！

不小心把不鏽鋼鍋煮焦了，焦黑的鍋子往往泡水浸半天，加大力擦洗還是清不乾淨，刷不掉碳焦的痕跡。如果用硬性材質的清潔刷，更可能刮損鍋子。要去除鋼鍋燒焦變黑的頑固痕跡，只要用兩樣常見的食材，便可輕鬆清潔焦鍋，即使用上濕透的廚房紙，擦拭幾下已統統將焦黑的部分洗淨。 攝影︰尹嘉蔚

炒菜後焦黑的鍋子，用簡單輕鬆的方法清潔，完好如初，甚至更光潔。

炒菜及炒餸時，油炒、醬炒，加上食材的糖分釋出，當火太猛，溫度高，不鏽鋼鍋底便會被燒焦。 去除鋼鍋燒焦變黑的污跡，有個輕鬆處理的方法，這個小貼士還有簡單的科學解釋。

網上有說撒上大量鹽巴，再加水，就可輕鬆地清洗燒焦的鍋，台灣中視新聞訪問化學老師指，鹽是不會溶解油的，加鹽洗焦鍋去碳不可行。鹽加水不可行，但有兩種常見食材加在一起，雙劍合璧比單用一種的效果更明顯。不用花時間及氣力猛擦，亦毋須令百潔布污卒卒，也能輕鬆洗淨焦鍋，光潔亮麗。

按下圖參考洗焦鍋的妙招及背後科學原理 ︰

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記者嘗試二擇其一，只加熱其中一樣，同樣可去掉焦鍋部分的污跡，不過去焦的效果明顯未及兩者一起使用來得快及有效。

下圖是實驗過程︰

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